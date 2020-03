Ferrari F8 Spider debutta ufficialmente in Australia

Ferrari ha presentato ufficialmente in Australia la Ferrari F8 Spider durante gli eventi che anticipano il Gran Premio di Formula 1 australiano, anche se purtroppo è stato sospeso per via del coronavirus. La casa automobilistica modenese ha deciso di allestire una speciale vetrina messa a disposizione per 400 ospiti VIP. I fan avrebbero potuto vedere la F8 Spider ad Albert Park durante la F1.

Parlando del debutto australiano, Dieter Knechtel – presidente di Ferrari Far East and Middle East, ha detto: “Siamo estremamente orgogliosi di portare la tanto attesa Ferrari F8 Spider sulle coste di Melbourne nella serata di apertura del Gran Premio d’Australia. Questo veicolo rende omaggio alla nostra storia. La Ferrari F8 Spider offre le prestazioni esaltanti del miglior 8 cilindri del mondo a tutti i guidatori, con una maneggevolezza senza precedenti e un comfort di guida superiore“.

Ferrari F8 Spider: la nuova drop-top di Maranello può esere già acquistata in Australia

Il debutto internazionale della nuova Ferrari F8 Spider è avvenuto a settembre dello scorso anno. Si tratta della più recente drop-top sviluppata dalla casa automobilistica modenese basata sulla F8 Tributo coupé. La potenza proviene dallo stesso motore V8 biturbo da 3.9 litri capace di sviluppare una potenza di 720 CV e 770 nm di coppia massima.

Abbiamo di fronte il propulsore V8 di produzione più potente che Ferrari ha sviluppato fino ad ora. Parlando di prestazioni, l’auto è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 8,2 secondi. Da precisare che la coupé è capace di accelerare da 0 a 200 km/h in 7,8 secondi.

Per quanto riguarda la velocità massima, la spider raggiunge i 340 km/h (la stessa della F8 Tributo). Il tettuccio impiega circa 14 secondi per aprirsi e chiudersi e ciò può essere fatto a una velocità massima di 45 km/h.

Il tetto, realizzato in metallo e composto da due pezzi, viene riposto dietro l’abitacolo mentre il bagagliaio principale sotto il cofano anteriore offre 200 litri di spazio. La Ferrari F8 Spider è già disponibile all’acquisto in Australia un prezzo di partenza di 536.888 dollari australiani (circa 298.757 euro).