Chrysler 300: la gamma 2020 ora comprende due nuove colorazioni

La Chrysler 300 continua ad esistere nella gamma della casa automobilistica americana nonostante la maggior parte delle grandi berline ormai non vengono più prodotte. Senza alcuna comunicazione ufficiale, la casa automobilistica americana continua ad aggiornare il suo veicolo a quattro porte negli ultimi giorni.

Il mese scorso, ad esempio, abbiamo riportato l’introduzione di due nuovi pacchetti sportivi mentre ora il brand di FCA ha aggiunto due nuove colorazioni alla gamma della Chrysler 300. A partire da questo mese, la palette colori della berlina sarà caratterizzata anche dalle tonalità Amethyst e Canyon Sunset.

Chrysler 300: la casa statunitense aggiunge due nuove colorazioni alla gamma 2020

Le due nuove colorazioni si aggiungono alle 10 già disponibili per la gamma 2020. Per coloro che non lo sanno, il colore Amethyst è già disponibile sui modelli Dodge con il nome di Hellraisin mentre Canyon Sunset viene identificato con Sinamon Stick.

Amethyst è disponibile su tutti gli allestimenti della gamma Chrysler 300 Series 2020 mentre Canyon Sunset è limitato esclusivamente alle versioni Touring, Touring-L e S. Ricordiamo anche che le due tonalità di colore si uniscono a quella Frostbite aggiunta il mese scorso.

Tutte e tre le verniciature possono essere scelte senza costi aggiuntivi. Per maggiori informazioni, tutti gli interessati possono contattare il concessionario Chrysler più vicino.