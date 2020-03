Maserati Ghibli 2021: il secondo restyling catturato in nuove foto

L’attuale Maserati Ghibli è stata introdotta nel 2013. Nonostante abbia ricevuto un rinnovamento nel 2017, la berlina inizia a mostrare i primi segni dell’età. Proprio qualche giorno fa abbiamo pubblicato un articolo riguardante un prototipo leggermente camuffato del nuovo facelift avvistato per strada.

Poco fa, invece, sono state condivise delle nuove foto spia di un secondo prototipo catturato durante dei test invernali. È difficile al momento stabilire quali saranno le modifiche presenti sul modello in quanto questo mulo di prova dispone degli stessi pannelli della carrozzeria del modello attuale.

Maserati Ghibli 2021: un nuovo prototipo è stato catturato durante una fase di test invernali

Tuttavia, riteniamo che la casa automobilistica modenese apporterà delle modifiche alla parte anteriore e posteriore della berlina. La presenza di mimetizzazione anche sul cofano motore di questo prototipo indica che otterrà dei cambiamenti.

Come visto sulla recente auto di prova del Levante 2021, il nuovo restyling della Maserati Ghibli riceverà alcune modifiche sostanziali all’abitacolo visto che è presente della plastica nera che copre la maggior parte delle superfici. In particolare, ci aspettiamo dei cambiamenti principali al sistema di infotainment e al quadro strumenti digitale.

Inoltre, il Tridente aggiornerà il software dell’infotainment per rendere la vettura più fresca e moderna. Su questo prototipo è possibile vedere anche una targhetta sul parabrezza che indica la presenza di un motore da 2 litri con potenza di 330 CV.

Per raggiungere tali numeri, molto probabilmente il quattro cilindri è stato abbinato a un turbocompressore oppure fa parte di un sistema ibrido plug-in che ormai si vocifera da tempo per la Maserati Ghibli 2021. È possibile che il nastro nero presente appena sopra il bocchettone del serbatoio carburante possa nascondere la porta di ricarica.

Inizialmente, Maserati aveva intenzione di presentare la Ghibli plug-in hybrid al Salone di Pechino ma l’evento è stato rinviato per via della diffusione del coronavirus. Al momento è difficile stabilire quando il marchio di FCA presenterà la gamma rinnovata della vettura, quindi dovremo attendere i prossimi giorni per scoprirlo.