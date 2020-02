Maserati Levante Trofeo 2021: un prototipo con V8 da 4 litri si mostra in foto spia

All’inizio di questo mese, Maserati ha confermato che i restyling delle Maserati Levante e Quattroporte arriveranno quest’estate. Nelle scorse ore sono state condivise online le prime foto spia del Maserati Levante Trofeo 2021, catturate durante una fase di test invernali.

I fotografi hanno immortalato questo multo di prova nella Svezia settentrionale senza avere addosso alcuna mimetizzazione. Dalle immagini possiamo vedere nessun cambiamento esterno rispetto all’attuale generazione.

Maserati Levante Trofeo 2021: emergono in rete le prime foto spia di un prototipo

Il prototipo è chiaramente un modello Trofeo che attualmente si trova al top della gamma del SUV. Inoltre, la targhetta presente sul parabrezza conferma la sua identità. Si tratta di un modello AWD equipaggiato da un motore benzina V8 da 4 litri con potenza di 590 CV.

A conferma di questo dettaglio troviamo body kit, quattro terminali di scarico e freni potenziati. Tutto questo può solo significare che abbiamo di fronte un Levante Trofeo 2021.

Il nuovo restyling del SUV performance otterrà un propulsore di cilindrata maggiore ma con la stessa potenza, abbandonando il V8 biturbo da 3.8 litri sempre da 590 CV realizzato da Ferrari che troviamo sul modello attuale.

Molto probabilmente, l’adozione del nuovo otto cilindri da 4 litri deriva dal fatto che il Tridente non ha deciso di rinnovare l’attuale accordo di fornitura di motori con il cavallino rampante, che dovrebbe scadere nel 2021.

Per quanto riguarda il design, il prototipo sembra avere lo stesso aspetto del modello corrente. Tuttavia, è possibile che il mulo di prova non abbia gli aggiornamenti esterni che troveremo sul Maserati Levante Trofeo 2021 finale. Ci aspettiamo alcune modifiche a paraurti, fanali posteriori e in altre zone.

L’abitacolo del SUV performante otterrà i cambiamenti più importanti visto che l’intero cruscotto è coperto da un lenzuolo. Possiamo immaginare la presenza di un quadro strumenti completamente digitale e un sistema di infotainment aggiornato, assieme ad altre migliorie minori come nuovi rivestimenti e optional.

Infine, il restyling 2021 del Maserati Levante (e della Quattroporte) mira a mantenere il veicolo fresco fino a che la nuova generazione non verrà introdotta nel 2023.