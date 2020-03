Jeep Grand Cherokee 2021: una nuova foto spia ci mostra il posteriore

Sappiamo che Jeep sta lavorando sulla nuova Jeep Grand Cherokee che debutterà entro la fine di quest’anno come model year 2021. Abbiamo avuto già possibilità di vedere alcuni prototipi completamente camuffati girare per le strade durante varie fasi di test.

Nonostante ciò, c’è ancora molto che non sappiamo sul prossimo SUV del brand di FCA. Un lettore di Motor1.com ha condiviso una nuova foto spia che ci mostra nel dettaglio il posteriore di un prototipo pesantemente mimetizzato avvistato in California. Nella stessa e-mail, il leaker ha spiegato di aver catturato il veicolo di prova su una strada vicina a un concessionario Jeep.

Jeep Grand Cherokee 2021: proseguono i test su strada del nuovo SUV

In ogni caso, la foto ci permette di dare un discreto sguardo ai fanali posteriori presenti dietro al camuffamento. Purtroppo, non possiamo confermarvi che si tratta al 100% della Jeep Grand Cherokee 2021 ma le dimensioni complessive del mulo di prova coincidono esattamente con i precedenti avvistamenti.

I fanali posteriori presentano uno stile molto simile a quello che vediamo sull’attuale SUV di punta di Jeep. Ciò significa che il model year 2021 sarà più che altro un aggiornamento piuttosto che una vera evoluzione rispetto all’attuale modello.

Un recente report ha rivelato che sotto il cofano troveremo ancora i motori Pentastar V6 ed Hemi V8. Successivamente, la casa automobilistica americana potrebbe ampliare la sua gamma con un nuovo quattro cilindri turbo da 2 litri, oltre a una versione ibrida prevista più tardi.

È anche probabile che la nuova Jeep Grand Cherokee resterà un SUV a tre file con posti a sedere per cinque persone. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire ulteriori informazioni sul nuovo SUV di FCA.