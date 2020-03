Jeep Grand Cherokee 2021: ecco le possibili motorizzazioni

La nuova Jeep Grand Cherokee si avvicina sempre di più al debutto ufficiale. Abbiamo avuto la possibilità di vedere il primo prototipo pesantemente camuffato ad agosto dello scorso anno ma da allora non sono emerse più informazioni e foto spia.

Un nuovo report condiviso online, però, riaccende i riflettori sul nuovo SUV della casa automobilistica americana, riferendosi in particolare alle possibili motorizzazioni disponibili.

Jeep Grand Cherokee 2021: un nuovo report svela le possibili motorizzazioni

Visto che i produttori di auto si stanno spostando verso i motori turbo con cilindrata inferiore, ci sono state alcune indiscrezioni le quali hanno rivelato che la Grand Cherokee 2021 in versione standard potrebbe perdere i motori V6 e V8.

Il nuovo report, però, cerca di cancellare questi rumor con alcune informazioni provenienti da un presunto addetto ai lavori. In particolare, i futuri acquirenti del veicolo avranno la possibilità di optare ancora per l’Hemi V8 o il Pentastar V6.

Ovviamente parliamo di informazioni non ancora confermate e almeno fino ad ora Jeep non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito. I due propulsori, molto probabilmente, non saranno le uniche opzioni con cui verrà offerta la Jeep Grand Cherokee 2021.

Secondo lo stesso report, la gamma delle motorizzazioni potrebbe includere anche un quattro cilindri turbo da 2 litri che arriverà diversi mesi dopo il lancio del SUV. Al momento la potenza non è ancora nota e non è chiaro se potrebbe sostituire il V6 da 3.6 litri.

Quasi sicuramente Jeep catturerà l’attenzione degli acquirenti proponendo al momento del lancio dei motori già familiari. La stessa fonte parla anche dell’arrivo di una versione ibrida plug-in, anche se il lancio potrebbe avvenire diversi mesi più tardi.

Possiamo aspettarci un debutto ufficiale della nuova Jeep Grand Cherokee entro la fine di quest’anno come model year 2021.