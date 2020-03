Milano Monza Motor Show e Salone del Mobile: coppia vincente

Causa coronavirus, vengono annullate numerose manifestazioni. Così, andranno in onda in contemporanea il Milano Monza Motor Show e il Salone del Mobile: una coppia vincente e una grande occasione per la Lombardia. È anche un’opportunità per una regione messa sotto stress dall’epidemia micidiale. Milano e Lombardia hanno avuto, hanno e avranno il compito di fare da locomotiva al Paese, di esempio alla nazione.

Milano Monza Motor Show: il calendario

Limitatamente al Milano Monza Motor Show, ecco gli appuntamenti.

Dal 12 al 21 giugno 2020, Preview con installazioni uguali per tutti i brand al Castello Sforzesco, in piazza Affari, in via Montenapoleone, al City Life. Il meglio di Milano.

Il 18 giugno alle ore 20 si svolgerà la Milano President Parade, la sfilata in piazza Duomo trasmessa in diretta da SKY. Protagonisti i ceo e i presidenti dei brand alla guida delle loro novità e delle anteprime, come una sfilata di moda.

Ma eccoci al dunque. Dal 18 al 21 giugno 2020, dalle 9.30 alle 24, si svolgerà la manifestazione all’Autodromo di Monza: l’esposizione delle novità degli oltre 40 brand partecipanti all’aperto. Tutto in eleganti stand. Più i test drive e il Focus Auto elettriche e ibride plug-in, le sfilate e le aree di supercar, prototipi e auto classiche, le esibizioni di modelli di Formula 1.

Quando?

L’appuntamento per il festival dei motori è quindi confermato dal 18 al 21 giugno 2020 con il Milano Monza Motor Show. Le novità della manifestazione, il calendario delle attività e degli eventi si trovano sul sito internet www.milanomonza.com, insieme ai biglietti d’ingresso e alle varie tipologie di pacchetti acquistabili, tra cui quello riservato alle famiglie (€ 50, 2 interi e 2 ridotti), tutti già in vendita su TicketOne a partire da € 10.

Lombardia: dall’emergenza coronavirus all’opportunità

Secondo Dario Allevi, sindaco della città di Monza, la Lombardia, da sempre, ha la capacità di trasformare le emergenze in opportunità. Così sarà anche quest’anno con lo spostamento del Salone del Mobile a giugno, in contemporanea con lo show dei motori. Sono due grandi eventi che potranno convivere trovando sinergie e forme di partnership fino a ieri impensabili. È modello del territorio lombardo: un gioco di squadra che ci ha portato a vincere la scommessa di Expo2015 e a ottenere la candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026, insieme a Cortina. È il metodo che vede la Lombardia e la Brianza all’avanguardia in Italia.