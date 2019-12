Milano Monza Motor Show: festa del dinamismo

C’è grande attesa per il Milano Monza Motor Show. Sarà uno spettacolo di 4 giorni per il pubblico e con il suo format innovativo conterà sulla presenza di oltre 40 brand, 500.000 visitatori. In più la copertura tv di Sky TG24 e Sky Sport.

Milano Monza Motor Show: date e info

Si svolgerà dal 18 al 21 giugno 2020. Si comincia in pista all’Autodromo con la Monza President Parade, giovedì 18 giugno alle 15.10. Domenica 21 giugno alle 15.10 sarà poi il momento di ACI Historic Grand Prix, l’esibizione delle monoposto di Formula 1 di tutte le epoche. È organizzato anche in collaborazione con Historic Minardi Day. Che si daranno appuntamento sul circuito dell’Autodromo di Monza, guidate da piloti ancora in attività, da ex piloti che hanno fatto la storia del motorsport mondiale e da collezionisti.

Cosa vedere al nuovo motor show

Il pubblico avrà la possibilità di visitare gli stand delle Case automobilistiche. Che, nel Parco di Monza, esporranno le ultime novità e i modelli di punta della gamma. Via a test drive di tutte le motorizzazioni, comprese quelle elettriche, e nell’area dedicata all’off-road experience. Supercar paddock e motorsport paddock faranno la gioia degli appassionati della velocità. In più, ’esposizione delle più belle vetture di tutti i tempi.

Un motor show che sa anche di F1

Organizzato in collaborazione con ACI, offrirà al pubblico oltre 14 ore di spettacolo negli spazi dell’Autodromo di Monza. A disposizione degli appassionati i 5,8 km del tracciato di Formula 1, oltre 10 km di circuiti interni al Parco, 4,3 km di circuito dell’Anello alta velocità.

Biglietti e prezzi del Milano Monza Motor Show

Sul sito TicketOne sono in vendita i biglietti d’ingresso per Milano Monza Motor Show. Ticket intero € 20, ridotto giovani serale € 10. E su www.milanomonza.com sono a disposizione informazioni aggiornate sull’evento che si svolgerà dal 18 al 21 giugno 2020 all’Autodromo di Monza.