Fiat 500 Elettrica: nuove conferme sulla presentazione dopo la cancellazione del Salone di Ginevra

La cancellazione del Salone dell’auto di Ginevra, annunciata nel corso della giornata di ieri e dovuta alla diffusione del Coronavirus partita da un focolaio in Lombardia, non dovrebbe cambiare più di tanto i piani del gruppo FCA per le novità in arrivo nei prossimi mesi. La nuova Fiat 500 Elettrica, infatti, dovrebbe essere presentata in via ufficiale nel corso della prossima settimana.

Fiat starebbe, infatti, organizzando un nuovo evento di lancio ed ha tutta l’intenzione di svelare in pubblico la nuova Fiat 500 Elettrica nei prossimi giorni. Al momento, non ci sono ancora molte informazioni ma già lunedì dovrebbero arrivare le prime conferme sulle indiscrezioni arrivate in queste ore.

Il progetto della nuova Fiat 500 Elettrica avrebbe dovuto rappresentare il fulcro della conferenza stampa di FCA prevista per il 3 marzo. La cancellazione del Salone dell’auto di Ginevra potrebbe aver ritardato solo di pochi giorni l’effettivo debutto in pubblico della nuova versione a zero emissioni della 500.

Ricordiamo che FCA ha già avviato i lavori di pre-produzione della Fiat 500 Elettrica. Le prime unità di pre-serie, come confermato ufficialmente dal gruppo, sono già state realizzate e sono in fase di test (in queste settimane abbiamo registrato diverse foto spia che confermano lo svolgimento dei test drive).

FCA prevede di iniziare la produzione della Fiat 500 Elettrica nei prossimi mesi con il lancio commerciale della vettura che è già fissato per la prossima estate, almeno per quanto riguarda il mercato europeo. La 500 a zero emissioni, che ricordiamo sarà prodotta esclusivamente a Mirafiori, verrà commercializzata in quasi tutti i principali mercati internazionali.

Fiat porterà la sua Fiat 500 Elettrica anche in Nord America, in diversi mercati asiatici e persino in Sud America (è stato recentemente confermato il debutto in Brasile). La cancellazione della presentazione ufficiale non comporta alcuna modifica alle tempistiche di avvio della produzione e di lancio commerciale. Maggiori dettagli sulla nuova 500 Elettrica arriveranno quindi ad inizio della prossima settimana.

Quando saranno presentate le altre novità di FCA previste per Ginevra?

La Fiat 500 Elettrica non era la sola novità prevista per il Salone di Ginevra. Come abbiamo visto già nei giorni scorsi, il gruppo prevedeva di presentare la nuova Alfa Romeo Giulia GTA, variante sportiva da 620 CV della berlina prodotta nello stabilimento di Cassino. Al momento, non è chiaro quale sarà la sede scelta per questo “ritorno leggendario” come lo ha definito alcuni giorni fa Alfa Romeo in occasione del rilascio del primo teaser.

Alfa Romeo potrebbe realizzare un nuovo evento speciale per svelare la sua Giulia GTA oppure potrebbe optare per uno dei prossimi eventi fieristici in calendario, come il Salone di New York. Possibile che la presentazione della nuova versione speciale della berlina venga posticipata all’evento di giugno in cui verranno celebrati i 110 anni del marchio.

Da valutare anche la data di presentazione delle novità di Abarth. Il marchio dello Scoprione era tra i brand che dovevano partecipare alla conferenza di FCA con alcune novità di cui, per ora, non si conoscono i dettagli. Jeep, invece, non aveva novità assolute per il Salone di Ginevra dove ci sarebbe stata una nuova presentazione delle varianti ibride di Renegade e Compass.