Alfa Romeo Giulia MY 2020: ecco il nuovo spot per gli USA

Dopo il debutto avvenuto in occasione del Salone dell’auto di Los Angeles 2019 dello scorso mese di novembre, la nuova Alfa Romeo Giulia MY 2020 si appresta a fare il suo debutto sul mercato nordamericano insieme al nuovo Stelvio MY 2020. I due modelli sono già configurabili sul sito ufficiale di Alfa Romeo USA e le prime consegne sono previste per le prossime settimane.

Per sostenere al meglio il lancio della nuova Alfa Romeo Giulia MY 2020, in queste ore Alfa Romeo USA ha reso disponibile il nuovo spot Type A che ha come protagonista un testimonial d’eccezione, l’attore svedese e volto noto di Hollywood Alexander Skarsgård, protagonista di diversi titoli di successo negli ultimi anni.

Il video mostra, brevemente, le novità del Model Year 2020 di Giulia, un importante aggiornamento che dovrà garantire una crescita sostanziale delle vendite, in particolare in Nord America, nel corso dei prossimi mesi. Ecco lo spot di Alfa Romeo USA dedicato alla Giulia MY 2020.

Negli USA, la nuova Alfa Romeo Giulia MY 2020 è disponibile con un prezzo di partenza di 39.345 dollari. La berlina, ricordiamo, in Nord America è disponibile esclusivamente con il 2.0 turbo benzina da 280 CV, abbinabile al cambio automatico ad 8 rapporti ed alla trazione posteriore o alla trazione integrale Q4. I clienti possono scegliere tra un gran numero di allestimenti (Giulia, Sport, Ti, Ti Lusso, Ti Sport Carbon) oltre naturalmente alla possibilità di scegliere la Giulia Quadrifoglio già disponibile sul configurazione in versione MY 2020.

La nuova Alfa Romeo Giulia MY 2020 può contare, ricordiamo, sui nuovi sistemi di guida autonoma di livello 2 e sul nuovo Alfa Connect con display multi touch da 8.8 pollici, disponibile finalmente di serie su tutta la gamma della berlina. Si tratta di novità importanti che vanno a migliorare la dotazione della berlina e a ridurre il gap della Giulia con le dirette concorrenti per quanto riguarda il livello tecnologico.

Ricordiamo che Alfa Romeo ha venduto un totale di 8.704 unità nel corso del 2019 negli USA registrando un calo percentuale del 24% rispetto ai risultati dell’anno precedente. La berlina, grazie alla spinta del Model Year 2020, ha la possibilità di invertire la tendenza e tornare a crescita in vista dell’arrivo del restyling, che porterà con sé anche le nuove motorizzazioni ibride, atteso nel corso del 2021, come previsto dal nuovo piano industriale di Alfa Romeo.