Chrysler Pacifica 2021: come funziona il nuovo sistema di trazione integrale

Un po’ di giorni fa, Chrysler ha presentato la Chrysler Pacifica 2021 che porta con sé la nuova trazione integrale AWD, il primo sistema ad essere offerto su un minivan Chrysler o Dodge dal 2004. Come unico minivan americano ad offrire questa funzionalità, la nuova Pacifica compete addirittura con molti dei crossover e SUV disponibili sul mercato.

Detto ciò, Mopar Insiders ha pubblicato un interessante articolo in cui elenca i componenti meccanici chiave presenti nel nuovo sistema AWD del veicolo di FCA. Troviamo un’unità di trasferimento di potenza (Power Transfer Unit – PTU) che suddivide la coppia della trasmissione automatica a 9 velocità e la trasmette verso il modulo di trasmissione posteriore.

Chrysler Pacifica 2021: scopriamo insieme come funziona la trazione integrale AWD del minivan

L’albero di trasmissione collega l’unità di trasferimento di potenza e il modulo di trasmissione posteriore. Da notare che, nonostante i componenti aggiuntivi, la nuova Chrysler Pacifica a trazione integrale mantiene la seconda fila di sedili Stow ‘n Go. Il modulo di trasmissione posteriore racchiude la frizione controllata elettronicamente che gestisce la coppia alle ruote posteriori.

Altre modifiche meccaniche includono l’aggiunta di una barra antirollio posteriore e una messa a punto rivista delle sospensioni anteriori e posteriori. Il sistema a trazione integrale, completamente automatico, è l’unico del segmento capace di trasferire tutta la coppia disponibile del motore alle ruote posteriori o a qualunque delle ruote abbia una maggiore trazione disponibile.

In aggiunta, il sistema AWD è capace di rilevare e bloccare la rotazione dell’albero di trasmissione quando non è richiesto. Si tratta di una funzione esclusiva che migliora l’efficienza e riduce le emissioni. Sempre la trazione integrale impiega un sistema di bloccaggio del freno per migliorare la trazione.

Se una ruota perde trazione, il sistema applica il freno alla ruota a bassa trazione, reindirizzando la coppia alla ruota con maggiore trazione attraverso il differenziale. Per assicurare delle migliori prestazioni di trazione, infine, il sistema viene attivato quando il minivan inizia ad accelerare da fermo.

Altri input che attivano la trazione integrale includono temperatura esterna fredda, uso dei tergicristalli, slittamento rilevato sulle ruote anteriori, forte accelerazione a determinate velocità del veicolo (es. durante i sorpassi), attivazione elettronica del controllo di stabilità e condizioni stradali accidentali.

Quando la trasmissione della Chrysler Pacifica 2021 rileva che la trazione AWD non è necessaria, scollega automaticamente l’unità di trasferimento di potenza e il modulo di trasmissione posteriore per arrestare la rotazione dell’albero di trasmissione. Ciò riduce la resistenza della trasmissione e migliora l’efficienza.