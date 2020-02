Fiat: le novità in arrivo nei prossimi mesi per 500X, 500L e Tipo

In attesa di scoprire quale sarà il secondo modello inedito del 2020, il cui debutto è stato annunciato nei giorni scorsi dal responsabile dell’area EMEA di Fiat Napolitano, Fiat si prepara a presentare al Salone di Ginevra 2020 la nuova Fiat 500 Elettrica, uno dei modelli chiave del “Piano Italia” di FCA e, più in generale, un progetto fondamentale per il futuro dell’industria automotive italiana. La nuova 500 Elettrica sarà pronta al debutto commerciale nel corso del secondo semestre dell’anno.

Nel frattempo, Fiat continua a lavorare sulla gamma 500 e sulla gamma Panda. Dopo il debutto delle nuove varianti Hybrid, presentate a gennaio, il marchio si prepara a presentare la Fiat 500 Serie 8 e la Panda restyling (progetti che potrebbero debuttare nel corso del 2021). Il futuro del marchio Fiat però non è legato alle sole due segmento A.

Il marchio italiano ha in cantiere diverse novità anche per il resto della gamma con aggiornamenti in arrivo per 500X, 500L e Tipo. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle novità in arrivo:

Fiat 500X

Dopo la probabile cancellazione del progetto 500X PHEV (la variante del crossover che avrebbe dovuto utilizzare il sistema ibrido della nuova Renegade 4xe), il crossover compatto di casa Fiat dovrebbe ricevere ugualmente un aggiornamento nel corso del 2020. La principale novità in arrivo per il modello prodotto nello stabilimento di Melfi dovrebbe riguardare la gamma di motorizzazioni.

La nuova versione della 500X, infatti, potrà contare sulle nuove motorizzazioni benzina con sistema mild hybrid a 48 V, in arrivo anche per la gemella Jeep Renegade. Con il lancio delle versioni mild hybrid dovrebbe esserci il debutto della nuova serie speciale More, una soluzione simile a quella vista per la Tipo More.

Questa nuova serie speciale, disponibile probabilmente per tutti gli allestimenti, andrà ad aggiungere alla dotazione di serie gli accessori più richiesti dalla clientela ad un prezzo particolarmente vantaggioso (la Tipo More costa 500 Euro in più rispetto alla Tipo ma aggiunge una dotazione molto più ricca).

Fiat 500L

Per quanto riguarda la 500L ci dovrebbero essere in arrivo le stesse novità già viste per la 500X. La monovolume del marchio italiano, che potrebbe essere entrata nell’ultimo anno di produzione a causa del forte calo di vendite registrato al di fuori dell’Italia, riceverà le nuove motorizzazioni mild hybrid a 48 V e potrà contare sulla serie speciale More che andrà ad arricchire la dotazione con vantaggi significativi per i clienti.

Probabilmente, la Fiat 500L uscirà di produzione nel corso del 2021. Nello stabilimento serbo di Kragujevac potrebbe essere avviato un nuovo progetto basato su una piattaforma in arrivo dal gruppo PSA. Ne sapremo di più, senza dubbio, nei prossimi mesi.

Fiat Tipo

Novità importanti nei prossimi mesi per la Fiat Tipo. Nel secondo semestre è previsto il debutto della Tipo restyling, l’aggiornamento di metà carriera che sarà svelato, in anteprima, al Salone di Istanbul del mese di aprile (la Tipo viene prodotta in Turchia dove viene commercializzata con il nome di Egea). Tra le novità del restyling ci saranno le motorizzazioni mild hybrid a 48 V della 500X.

In arrivo ci sarà anche un importante aggiornamento per gli interni, con un miglioramento della tecnologia a bordo, ed un facelift della carrozzeria esterna. Il restyling riguarderà tutte e tre le varianti di carrozzeria (4 porte, 5 porte e station wagon). Nonostante i rumors dei mesi scorsi, non è prevista una variante PHEV della Tipo.

Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, con il restyling (oppure nei mesi successivi, con debutto nel 2021) potrebbe esserci il debutto della nuova Tipo Cross, una variante “rialzata” della Tipo 5 Porte. Il progetto in questione potrebbe essere il “modello inaspettato” anticipato nei giorni scorsi da Fiat. Questa versione della Tipo, chiaramente realizzata per attirare la clientela interessata a SUV e crossover, dovrebbe presentare diverse novità rispetto alla normale Tipo 5 Porte.