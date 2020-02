Jeep Renegade e Compass 4xe: aperti gli ordini in Europa della versione First Edition

Jeep ha lanciato una nuova gamma di modelli contrassegnata con il badge 4xe durante il Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, tenutosi all’inizio di questo mese. Nelle ultime ore, la casa automobilistica americana ha rilasciato nuove informazioni sui primi due veicoli che verranno lanciati nella regione EMEA.

La settimana scorsa, Jeep ha aperto un sito Web dedicato ad alcuni mercati europei selezionati per le nuove Jeep Renegade e Compass 4xe prima di essere messe in vendita entro la fine di quest’anno. Questi sono i primi veicoli del brand di FCA con tecnologia ibrida plug-in disponibili nella regione EMEA.

Jeep Renegade e Compass 4xe First Edition: il marchio americano inizia ad accettare gli ordini in alcuni mercati europei

Il portale Internet permette ai clienti di prenotare la First Edition in edizione limitata di entrambi. Sia la Renegade 4xe First Edition che la Jeep Compass 4xe First Edition saranno offerte in due diverse configurazioni a seconda del mercato: Urban (basata sull’allestimento S) e Off-Road (basata sull’allestimento Trailhawk).

Su entrambe le configurazioni, l’esclusivo modello di lancio First Edition include di serie varie funzionalità tecnologiche e di assistenza alla guida, assieme a un pacchetto completo di soluzioni di ricarica sia domestica che pubblica. La potenza complessiva offerto dei due modelli è di 240 CV, con un aumento della coppia fino al 50% grazie alla combinazione del motore turbo benzina da 1.3 litri con cambio automatico che guida l’asse anteriore e il propulsore elettrico che fa funzionare quelle posteriori.

Il gruppo propulsore è abbinato a una batteria ricaricabile durante la guida o tramite una presa esterna. La combinazione di motore a combustione interna e powertrain elettrico garantisce delle prestazioni e un piacere di guida straordinari, secondo Jeep. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in circa 7 secondi mentre la velocità massima raggiunta è di 130 km/h in modalità elettrica o circa 200 km/h in modalità ibrida. Inoltre, sono garantite emissioni di CO2 inferiori a 50 g/km.

La versione Urban di Jeep Renegade e Compass 4xe First Edition presenta un look sportivo e una rifinitura di alto livello per quanto riguarda eleganza, equipaggiamento tecnologico e contenuti.

Ecco le caratteristiche incluse di serie sulla First Edition

Oltre all’esclusivo badge First Edition, le nuove ibride plug-in del marchio automobilistico statunitense propongono cerchi in alluminio da 19″ per i modelli Urban e sempre in alluminio ma da 17″ per la variante Off-Road, fari ad alta visibilità (Full LED sul Renegade e Bi-Xenon sulla Compass), sistema di infotainment Uconnect con display touch da 8.4 pollici, integrazione smartphone e connettività di bordo avanzata, quadro strumenti digitale con display TFT da 7 pollici e vari sistemi come monitoraggio del punto cieco, Park Assist, sensori di parcheggio, Keyless-Go e così via.

Prevista la possibilità di scegliere fra cinque colorazioni esterne sui modelli First Edition in edizione limitata: Carbon Black, Alpine White, Granite Crystal Metallic, Blue Shade e Sting-Gray. Entrambi i SUV proporranno cinque anni di garanzia per il veicolo e otto anni per la batteria e inoltre saranno disponibili con un pacchetto di lancio specifico che include delle soluzioni di ricarica domestica tramite Hybrid Wallbox.

Questo offrirà ai proprietari una soluzione di ricarica Plug & Play fino a 3 kW per tempi di ricarica di 3,5 ore. Tuttavia, la velocità può essere aumentata in modo da ridurre il tempo a 100 minuti aggiornando la potenza di ricarica a 7,4 kW, pur mantenendo lo stesso hardware.