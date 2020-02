Incentivi auto elettriche per risollevare il Pil

Non ci siamo. Rispetto al terzo trimestre 2019, Prodotto interno lordo nel quarto trimestre 2019 giù dello 0,3% (stima Istat). Così, si interrompe la modestissima crescita che aveva caratterizzato l’ultimo trimestre del 2018 e i primi tre trimestri del 2019. Ma sentiamo l’ultima nota mensile sull’economia italiana dell’Istat: l’andamento dell’indicatore anticipatore mantiene un profilo negativo suggerendo il proseguimento della fase di debolezza dei livelli produttivi. Una delle soluzioni per risollevare il Pil? Incentivi auto elettriche, dice Gian Primo Quagliano, numero uno del Centro Studi Promotor.

Incentivi auto elettriche: come i bonus nel 1997

Con il dato del quarto trimestre, il Pil dell’intero 2019 fa registrare una crescita rispetto al 2018 dello 0,2%, ma, segnala il, si colloca al di sotto del livello ante-crisi del 2007 del 4,1% e soltanto lievemente al di sopra del livello registrato nel 2004. Per il CS Promotor, è molto opportuna l’adozione di un provvedimento che dia impulso alla ripresa dell’economia. E che dia anche un contributo positivo all’ambiente e alla sicurezza stradale. Come avvenne con gli incentivi alla rottamazione di automobili del 1997: all’epoca, ci fu una crescita delle immatricolazioni del 39%. Si generò anche un maggior gettito per l’Erario di 1.400 miliardi di lire. E una crescita del Pil di 0,4 punti: come certificò la Banca d’Italia nel suo Bollettino Economico numero 30 del febbraio 1998.

Bonus auto attuale

È vero che oggi già ci sono i bonus per le auto che emettono non molta CO2. Ma si tratta di poca roba. Infatti, alle famiglie manca ossigeno. Se il mercato italiano nel 2019 ha chiuso in parità, è per merito delle società, specie del noleggio. Un vero incentivo verrebbe completamente recuperato attraverso il gettito Iva sulle auto immatricolate in più.

Età parco auto in Italia: altissima

La formula del 1997 verrebbe adattata alle attuali esigenze e quindi con incentivi per tutti i tipi di alimentazione. Con super bonus per le vetture a emissioni zero. Serve lo svecchiamento del parco circolante la cui età media è passata da 7 anni e 6 mesi del 2007 a 11 anni e 6 mesi del 2018. Contro gli 8 anni del Regno Unito, i 9 anni della Francia e i 9 anni e 7 mesi della Germania.