Alfa Romeo GTV sfila al Parco Valentino in questo render

Uno dei progetti più interessanti e apprezzati realizzati dal famoso artista digitale italiano LP Design è quello riguardante l’Alfa Romeo GTV. Il designer ha ipotizzato la coupé a due porte del Biscione con un aspetto aggressivo e grintoso, orientato senza dubbio alle prestazioni di alto livello.

Un nuovo render pubblicato proprio ieri sulla sua pagina ufficiale di Facebook mostra ben cinque esemplari della GTV creata da lui stesso in tre colorazioni: rossa, grigia e bianca. Le cinque Alfa Romeo GTV si trovano nel bel mezzo di una parata al Salone dell’auto di Torino Parco Valentino e sono le protagoniste in mezzo a una folla di persone che si diverte a scattare foto e ad accoglierle.

Alfa Romeo GTV: la sportiva ipotizzata da LP Design fa scena al Parco Valentino

Da notare che l’esemplare rosso presente a sinistra dispone di gruppi ottici anteriori illuminati. Questo ci consente di conoscere la firma dei fari composta da tre luci ciascuno. Un altro dettaglio che salta subito all’occhio è il cofano motore muscoloso dotato di nervature e di due prese d’aria che permettono al propulsore di espellere aria e raffreddarsi.

Altre caratteristiche ben visibili in questo render sono l’assetto ribassato, le minigonne laterali, la fascia inferiore caratterizzata da ampie prese d’aria e i passaruota leggermente allargati.

Ovviamente, non manca l’iconico triangolo tipico delle vetture del Biscione con il logo posto in alto, al centro. Su tutte le colorazioni ipotizzate da LP Design per questa Alfa Romeo GTV possiamo notare alcune componenti in colorazione nera come le calotte degli specchietti retrovisori e i bordi esterni dei finestrini.

Altri render realizzati da LP Design che ritraggono la GTV