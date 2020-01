Maserati Levante Royale presentato in anteprima alla Snow Polo World Cup 2020

Maserati è stata al centro dell’attenzione la settimana scorsa quando ha partecipato alla Snow Polo World Cup 2020 a St. Moritz (in Svizzera), ormai giunta alla sua 36ª edizione. La casa automobilistica italiana ha sfruttato quest’occasione per presentare in anteprima il nuovo Maserati Levante Royale Special Edition.

La finale della Snow Polo World Cup, di cui il Tridente è sponsor ufficiale, si è svolta domenica 26 gennaio. Dopo una partita entusiasmante, il team St. Moritz ha sollevato il trofeo dopo aver battuto il team Azerbaijan 4 a 1 ½. La presentazione ufficiale dell’esclusivo Levante Royale è stato uno dei momenti clou dell’attività fuori dal campo del Polo.

Maserati Levante Royale: lo speciale SUV debutta allo Snow Polo World Cup 2020

Tutto il pubblico ha avuto la possibilità di ammirare le linee eleganti e dinamiche. Fra gli ospiti presenti c’erano anche diversi VIP come il campione del mondo di slalom Giorgio Rocca e la stella polacca britannica Malcolm Borwick.

Con questa nuova versione, la casa automobilistica modenese ha deciso di rendere omaggio alla versione Royale della terza generazione della Maserati Quattroporte, lanciata nel 1986 in soli 51 esemplari.

La Special Edition è disponibile su tutti i modelli con motore V6 ma su appena 100 esemplari di Quattroporte, Levante e Ghibli con propulsori che vanno dal V6 diesel da 3 litri con potenza di 275 CV fino al V6 benzina da 3 litri disponibile sia da 350 CV che da 430 CV.

La nuova serie speciale è disponibile in due colorazioni esclusive: Blu Royale e Verde Royale. Entrambe dispongono di cerchi Anteo Staggered Anthracite da 21″ e pinze freno argento.

Gli interni del Maserati Levante Royale (e delle altre due vetture speciali) sono basati sulla versione GranLusso. Quindi troviamo delle finiture in Metal Net, il badge One of 100, tetto apribile elettrico, vetri oscurati, sistema audio Bowers & Wilkins e pelle Pelletessuta Cuoio by Ermenegildo Zegna oppure Pieno Fiore bicolore in nero/marrone.

La serie speciale Royale mette a disposizione un’ampia gamma di equipaggiamenti grazie ai pacchetti Cold Weather, Premium e Driving Assistance Plus disponibili come standard. Gli avanzati sistemi di assistenza alla guida permettono al SUV di rispondere attivamente ai potenziali pericoli presenti lungo la strada e inoltre migliorano il comfort e la sicurezza del guidatore e dei passeggeri.

Le prime consegne sono previste per marzo 2020 ma Maserati permette già di ordinare il veicolo preferito fra i 100 disponibili.