Maserati presenta la serie speciale Royale per Ghibli, Quattroporte e Levante

Nel dicembre del 1986 si registrava il debutto ufficiale della Maserati Quattroporte Royale, una particolare versione speciale della terza generazione dell’ammiraglia della casa del Tridente che esaltava il lusso e i contenuti di primissimo livello offerti dai veicoli del marchio. Oggi, per omaggiare la versione speciale della sua ammiraglia, Maserati ha presentato le nuove serie speciali Royale dei suoi tre modelli attualmente in produzione, la Ghibli, il Levante e la Quattroporte di sesta generazione.

La nuova gamma Royale di Maserati sarà a tiratura limitatissima. La casa del Tridente, infatti, realizzerà soltanto 100 esemplari delle nuove serie speciali realizzate per omaggiare la storica Quattroporte Royale. I nuovi modelli Rouale di casa Maserati saranno disponibili con le colorazioni esclusive Blu Royale e Verde Royale, tinte realizzate per richiamare le colorazioni della carrozzeria della Quattroporte Royale del 1986.

A completare la gamma di novità introdotte dalle nuove serie speciali troviamo anche un arricchimento della dotazione di serie e l’aggiunta di diversi elementi esclusivi per l’abitacolo interno. Le nuove serie speciali presentate oggi di Maserati, così come la Quattroporte Royale originale, mirano ad esaltare il lusso del marchio e puntano ad offrire una dotazione quanto mai completa.

Gli interni delle Royale sono basati sulle versioni GranLusso con i clienti che potranno scegliere tra i rivestimenti in pelle Pieno Fiore bicolore nero e cuoio oppure le finiture di Pelletessuta Zegna. Le tre serie speciali avranno, inoltre, inserti per la plancia caratterizzati da un particolare effetto lucido. Per la Quattroporte ci sarà il Piano Black, per la Ghibli l’Ebano e per il Levante il Metal Net.

La dotazione di serie delle versioni speciali Royale dei tre modelli Maserati include i pacchetti Cold Weather, Premium, Driving Assistance Plus, i vetri posteriori oscurati e l’impianto audio Bowers & Wilkins. Di serie, naturalmente, c’è anche il Maserati Touch Control Plus (MTC+) con display touch da 8.4 pollici e supporto ad Apple Car Play e Android Auto.

Maserati Royale: prime consegne da marzo 2020

A differenza dell’originale Quattroporte Royale, prodotta in sole 51 unità dotate di un motore V8 da 4.9 litri in grado di erogare una potenza massima di 300 CV, le nuove serie speciali Royale di casa Maserati saranno ordinabili in abbinamento a tutti i motori V6 attualmente disponibili nella gamma dei tre modelli del Tridente. I clienti potranno, quindi, scegliere tra le versioni benzina con motore 3.0 V6 da 350 e 430 CV oppure potranno optare per il 3.0 V6 diesel da 250/275 CV.

Le nuove serie speciali Maserati Royale sono già ordinabili. Le prime consegne dei 100 esemplari che verranno prodotti sono fissate per il mese di marzo 2020. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 104.700 Euro per la Ghibli, 111.600 Euro per il Levante e 137.300 Euro per la Quattroporte. Considerando le diverse opzioni disponibili, sia in termini di motorizzazione che di personalizzazione dei contenuti, il prezzo effettivo delle nuove serie speciali potrebbe risultare decisamente più elevato.