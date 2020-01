Jeep: il misterioso SUV a tre file si mostra in alcune foto spia

L’anno scorso, Mike Manley ha lasciato intendere che Jeep avrebbe costruito presto un SUV di medie dimensioni con tre file di sedili che si posizionerà nella gamma del marchio automobilistico americano accanto alla Jeep Grand Cherokee.

Detto ciò, nelle scorse ore sono state condivise su Internet diverse foto spia che potrebbero aver mostrato proprio il misterioso veicolo a tre file. Il fotografo è riuscito a catturare diverse parti del posteriore di questo prototipo che ci permettano di differenziarlo dalla nuova Grand Cherokee già emersa in alcuni scatti un po’ di tempo fa in forma prototipale.

Jeep: la casa automobilistica americana inizia a testare il suo nuovo SUV a tre file

È possibile vedere un nuovo tipo di scarico posto accanto alla ruota di scorta che non troviamo sulle foto spia del precedente SUV. Il motivo per cui il marchio di FCA potrebbe adottare questo design è per dare più spazio possibile a gambe, testa e capacità di carico.

Per quanto riguarda l’esterno, questa nuova Jeep sembra essere un po’ più lunga della Grand Cherokee vista nelle foto spia precedenti. L’interasse pare sia più lungo, così come lo spazio tra i montanti C e D. Da notare, inoltre, che le ruote posteriori sono leggermente più alte rispetto a quelle anteriori.

Proprio come la normale Jeep Grand Cherokee a due file, questo nuovo SUV con sette posti a sedere dovrebbe basarsi su una versione modificata della piattaforma Giorgio. Ovviamente, essendo un veicolo di Jeep, ci aspettiamo delle caratteristiche che lo aiuteranno a gestire i terreni più difficili, forse molto meglio della Grand Cherokee stessa.

L’adozione di una nuova piattaforma permetterà al veicolo di porsi sul mercato con nuove motorizzazioni. Ad esempio, l’elettrificazione è una delle possibilità. Al momento, purtroppo, non conosciamo il nome di questo misterioso modello a tre file basato sulla Grand Cherokee.

Per quanto riguarda l’arrivo sul mercato, Mike Manley ha suggerito in precedenza che nel corso di quest’anno verranno lanciati due nuovi veicoli Jeep: la nuova generazione della Grand Cherokee e un misterioso SUV a tre file. In questo momento, la casa automobilistica americana vende il Grand Commander a tre file in Cina ma il prototipo avvistato in foto presenta delle forme diverse.