Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY 2020: nuovo Porte Aperte questo week end

Continua la campagna promozionale per il lancio commerciale delle nuove Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio MY 2020. Il nuovo Model Year, che introduce diverse novità alla dotazione di serie sia per quanto riguarda la tecnologia che la sicurezza, è stato presentato ufficialmente lo scorso novembre mentre il debutto in concessionaria è avvenuto la scorsa settimana.

Dopo il primo Porte Aperte dello scorso week end, anche in questo fine settimana di sabato 18 e domenica 19 gennaio le concessionarie Alfa Romeo resteranno aperte per permettere a tutti i potenziali acquirenti di scoprire da vicino le novità che caratterizzano Giulia e Stelvio MY 2020.

Il nuovo aggiornamento per i due modelli della casa italiana va a rinnovare, in misura significativa, la dotazione ed è accompagnato da un’ottimizzazione della gamma con ben 7 allestimenti a disposizione, sia per Giulia che per Stelvio, tra cui individuare la versione più adatta alle proprie esigenze. Per tutte le versioni di Giulia e Stelvio MY 2020 si regista l’introduzione nella dotazione di serie del nuovo sistema di infotainment Alfa Connect 8.8 pollici mentre la gamma dei due modelli registra anche il debutto dei sistemi ADAS di livello 2.

3 Porte Aperte a gennaio per il lancio di Giulia e Stelvio MY 2020

Dopo quello della settimana scorsa, il Porte Aperte in programma questo week end è il secondo consecutivo e permetterà ai clienti interessati all’acquisto di una nuova Giulia o di un nuovo Stelvio di scoprire i dettagli del Model Year 2020. Ricordiamo che Alfa Romeo ha già confermato che ci sarà un terzo Porte Aperte.

Per sostenere al meglio il lancio di Giulia e Stelvio MY 2020, infatti, anche nel corso del prossimo week end (25-26 gennaio) è in programma un nuovo Porte Aperte. Questo mese, Alfa Romeo punta a far conoscere a tutti i potenziali acquirenti le novità che caratterizzano le nuove versioni di Giulia e Stelvio.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY 2020: prezzi e varianti disponibili

Il debutto del Model Year 2020 segna un importante aggiornamento per la gamma di Giulia e Stelvio che potranno contare su di una dotazione di serie arricchita e su tante varianti tra cui scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze. Per quanto riguarda la gamma Giulia MY 2020, oltre alla versione base Giulia, ci sono gli allestimenti Super, Business, Sprint, Executive, Ti e Veloce.

Il listino prezzi della Giulia MY 2020 parte da 40.000 Euro. La berlina può contare sulla nuova versione entry level con motore 2.2 turbo diesel da 136 CV, una novità per il mercato italiano, di cui abbiamo analizzato le caratteristiche in questo speciale d’approfondimento. La versione top di gamma è, invece, la Giulia Veloce che parte da 57.700 Euro ed è abbinabile al 2.0 turbo benzina da 280 CV o al 2.2 turbo diesel da 210 CV. Entrambe le versioni sono dotate di trazione integrale Q4.

Per quanto riguarda l’Alfa Romeo Stelvio MY 2020, invece, il listino prezzi parte da 47.500 Euro. La gamma del SUV della casa italiana può contare su 7 allestimenti (Stelvio, Super, Business, Sprint, Executive, Veloce e Ti) come la Giulia. A differenza della berlina, lo Stelvio non presenta in gamma il 2.2 turbo diesel da 136 CV. La proposta entry level del SUV è, infatti, rappresentata dal 2.2 turbo diesel da 160 CV.

Ricordiamo che le nuove Giulia e Stelvio MY 2020 sono le principali novità di Alfa Romeo del 2020. La casa italiana, infatti, a meno di improbabili sorprese, non ha in programma ulteriori novità significative nel corso dei prossimi mesi. Il successo di Giulia e Stelvio MY 2020 sarà fondamentale per spingere le vendite di Alfa Romeo a livello internazionale, in attesa del debutto dell’Alfa Romeo Tonale che dovrebbe essere pronto per la commercializzazione solo nel 2021.