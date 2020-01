Fiat Panda: i 40 anni verranno festeggiati a Vigevano

Il 2020 è un anno molto importante per la Fiat Panda in quanto festeggia ben 40 anni. Per celebrare questo traguardo, Luigi “Willy” Barbetta, appassionato e proprietario di una Panda Italia del ‘90, ha deciso di organizzare un raduno a Vigevano il 29 marzo.

Tale manifestazione darà la possibilità agli appassionati di omaggiare un grande veicolo del marchio torinese, proposto sul mercato in diverse varianti e che ancora oggi riesce a piazzarsi al primo posto in Italia fra le auto più vendute.

Fiat Panda: un gruppo di appassionati della vettura si raduneranno a Vigevano per celebrare i 40 anni

L’evento organizzato si chiamerà 20+20=40 FACILE, con Panda ed è nato in seguito a un post condiviso sulla famosissima pagina Panda a Pandino Official Group. Le iscrizioni saranno aperte dal 20 gennaio fino al 20 marzo così il team del 500landia Club di Vigevano avrà la possibilità di gestire le tantissime prenotazioni che sicuramente arriveranno dai tanti possessori della mitica Fiat Panda.

Al momento, purtroppo, non è stata ancora rivelato il programma dell’evento ma sappiamo che 40 esemplari della famosa utilitaria saranno esposti in Piazza Ducale, di cui una Panda 30 non è stata mai immatricolata.

All’arrivo, i partecipanti all’evento 20+20=40 FACILE, con Panda saranno aiutati da alcuni coach dei parcheggi a formare il numero 40 nel cortile del Castello Sforzesco utilizzando proprio le loro Panda.

In conclusione, questo speciale evento darà la possibilità a un particolare esemplare della vettura, dotato di una livrea personalizzata appositamente per la manifestazione, di debuttare ufficialmente davanti ai tantissimi appassionati. Verrà fatto anche un tour per i musei e i luoghi più importanti di Vigevano.