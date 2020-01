Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition arriva nelle concessionarie

L’ultima auto di Dodge in edizione limitata è arrivata negli showroom dei rivenditori statunitensi. La speciale Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition 2020 è equipaggiata dal collaudatissimo motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di sviluppare una potenza di 727 CV e 881 nm di coppia massima.

Abbiamo di fronte la berlina più potente e veloce prodotta in serie al mondo che aggiunge 8,89 cm di larghezza e dei particolari pneumatici, creando un veicolo molto più aggressivo rispetto a qualsiasi altra berlina a quattro porte presente sul mercato.

Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition: la speciale edizione ora disponibile presso i rivenditori autorizzati

Rispetto alla versione standard, la Daytona 50th Anniversary Edition propone 10 CV in più, passando da 717 a 727 CV. La nuova vettura della casa automobilistica americana è disponibile in quattro colori esterni diversi: B5 Blue, Pitch Black, Triple Nickel e White Knuckle (con il primo in esclusiva per la Daytona Edition).

I designer del marchio di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) sono tornati nel passato per creare alcune caratteristiche della Dodge Charger SRT Hellcat Daytona 50th Anniversary Edition 2020.

La decalcomania Daytona, lo spoiler e il badge Hellcat sono bianchi sui modelli B5 Blue, Pitch Black e Triple Nickel mentre sul White Knuckle dispongono di una finitura brillante. Il look della speciale berlina si completa con i cerchi Warp Speed da 20 pollici con un’esclusiva finitura in carbonio satinato, abbinati a pneumatici Pirelli 305/35ZR20 per tutte le stagioni e pinze freno anteriori Brembo a sei pistoncini ad alte prestazioni e posteriori a quattro pistoncini.

All’interno della Daytona troviamo degli esclusivi sedili in pelle nappa con funzione di riscaldamento e ventilazione oppure è possibile optare per i sedili in alcantara con cuciture a contrasto e badge Daytona ricamato sullo schienale. Entrambi i sedili anteriori dispongono della funzione di regolazione.

Gli inserti blu li troviamo anche sul bracciolo della consolle centrale, sui pannelli delle portiere, sul cruscotto e sul cambio. Non manca un rivestimento in pelle scamosciata Dinamica, un cruscotto in fibra di carbonio e degli inserti interni in cromo nero chiaro abbinati a un volante con fondo piatto in pelle scamosciata con doppie cuciture blu e argento.

Sia il volante che i tappetini premium con bordo in velluto sono un’esclusiva della Dodge Charger SRT Hellcat Daytona 50th Anniversary Edition. Sul lato passeggero è presente un badge personalizzato con i loghi Hellcat e Daytona che identifica ogni veicolo come x su 501. Dei 501 esemplari prodotti, 451 saranno venduti negli Stati Uniti e 50 in Canada.