Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 2020: alcuni rivenditori aumentano il prezzo per l’alta richiesta

Gli inventari delle Dodge Charger 2020 stanno iniziando ad arrivare presso le concessionarie statunitensi e canadesi. Sono molte le persone che aspettano impazienti anche la nuovissima Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition che sarà inclusa nella gamma della Charger Widebody.

In precedenti articoli abbiamo avuto la possibilità già di parlare di questa esclusiva versione della berlina a quattro porte più potente d’America. Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica americana, saranno prodotti solo 451 esemplari per gli Stati Uniti e 50 per il Canada, quindi in totale 501. Parliamo dello stesso numero delle unità dell’originale Dodge Charger Daytona del 1969 omologata per le corse NASCAR.

Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 2020: la vettura rischia di diventare troppo costosa

Oltre ad ottenere un modello particolarmente raro composto da un kit widebody e da un look Daytona, si hanno a disposizione 10 CV più rispetto alle Dodge Challenger SRT Hellcat 2019 e 2020 che sviluppano una potenza di 717 CV.

Il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore (Manufacturer’s Suggested Retail Price – MSRP) per la Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition 2020 è di 74.140 dollari (circa 66.240 euro) negli Stati Uniti e di 88.490 dollari canadesi (circa 60.470 euro) in Canada. Parliamo di 4495 dollari statunitensi (circa 4.016 euro) e 4995 dollari canadesi (circa 4.463 euro) in più rispetto alla versione standard della Charger SRT Hellcat Widebody 2020.

Mopar Insiders, però, ha riportato una notizia che sicuramente non farà felici gli interessati a questo particolare veicolo. Alcuni rivenditori del posto stanno aumentando di proposito il prezzo di vendita a causa della forte richiesta.

Il noto sito ha scoperto addirittura prezzi maggiorati di 25.000 dollari rispetto a quello standard. Si tratta sicuramente di una cifra abbastanza alta per un veicolo che sostanzialmente a livello di performance propone solo 10 CV in più e inoltre la posiziona nella stessa fascia di prezzo delle Challenger SRT Demon usate da 840 CV e basso chilometraggio.