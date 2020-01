Jeep Renegade e Compass Hybrid arrivano in Brasile nel 2020

Jeep lancerà quest’anno le versioni ibride di Renegade e Compass in Brasile. Le informazioni sono state rivelate da Breno Kamei, direttore della strategia di prodotto di FCA in Brasile, alla rivista Quatro Rodas. Secondo il rapporto, l’ibrido Wrangler sarà lanciato anche in Brasile nel corso del 2020. I tre modelli saranno presentati in Brasile durante il Motor Show di San Paolo a novembre.

Jeep lancerà quest’anno le versioni ibride plug-in di Renegade e Compass in Brasile

I dettagli della versione ibrida della Wrangler saranno svelati al Motor Show di Ginevra (Svizzera) a marzo. Renegade e Hybrid Compass avranno i dati tecnici che saranno svelati ad aprile. I nuovi SUV Jeep saranno rispettivamente presentati a New York e Pechino.

Jeep Regenade PHEV e Compass PHEV avranno lo stesso propulsore formato da un motore 1.3 Firefly Turbo, nelle versioni da 130 e 180 CV sul Renegade e 180 CV sulla Compass, insieme ad un motore elettrico da 60 CV collocato nelle ruote posteriori. Questo costituisce ciò che Jeep chiama il nuovo sistema 4x4e. Oltre ai modelli ibridi plug-in, FCA ha anche confermato il debutto della tecnologia ibrida leggera nei suoi modelli in Brasile.

Ti potrebbe interessare: Jeep Compass, Wrangler e Renegade ibride plug-in mostrate al CES 2020 di Las Vegas