Dodge Viper GTS-R Nurburgring Edition: uno dei soli 5 esemplari prodotti andrà all’asta

In recenti articoli abbiamo parlato di alcuni esemplari della Viper che verranno messi all’asta fra pochi giorni. Quest’oggi vi parleremo di un altro esemplare da tenere sott’occhio che verrà proposto in vendita a Scottsdale da Barrett-Jackson.

Si tratta della prima Dodge Viper GTS-R Nurburgring Edition costruita con il numero di serie #001. Purtroppo, la nota casa d’aste non ha riportato il prezzo di riserva ma sostiene che la vettura ha percorso appena 11 km che sarebbero i km utilizzati per la prova e la consegna. Nessuno di questi è stato effettuato su strada.

Dodge Viper GTS-R Nurburgring Edition: lo speciale esemplare è alla ricerca di un nuovo padrone

Riassumendo, abbiamo sotto il cofano un potente motore V10 da 8.4 litri abbinato a un cambio manuale a 6 marce, un assetto ACR-E/GTS-R parecchio limitato, il numero di serie #001, il fatto che si tratta della Nurburgring Special Edition e inoltre ha percorso pochissimi km.

È difficile al momento stabilire un possibile prezzo di vendita di questa Dodge Viper GTS-R Nurburgring Edition ma potrebbe superare senza problemi i 200.000 dollari. Vi ricordiamo che questa vettura è stata realizzata in soli 5 esemplari per ricordare il record del giro ottenuto sulla famosa pista del Nurburgring in Germania.

Tutte le Commemorative Edition dispongono di decalcomanie e vari sponsor sulla carrozzeria, oltre ai nomi di coloro che sono stati coinvolti nella realizzazione. A livello di equipaggiamenti, abbiamo i pacchetti Customer Preferred, Exterior Carbon Fiber, ACR Interior, ACR, GTS-R Final Edition, Extreme Aero e tanto altro ancora per un prezzo totale di 145.340 dollari.

Infine, il motore V10 da 8.4 litri permette alla Viper GTS-R Nurburgring Edition di erogare una potenza di 649 CV e una coppia massima di 814 nm.