Dodge Viper ACR 1:33: uno dei soli 33 esemplari prodotti verrà messo all’asta

Nel mondo delle auto sportive americane, la Dodge Viper occupa una posizione molto importante. Nata nel 1991 per via dell’esigenza di competere con altri veicoli della categoria presenti già sul mercato, il modello ha attraversato un percorso molto particolare, fino a quando la produzione non è stata definitivamente interrotta nel 2017 per ragioni ancora da chiarire.

La Dodge Viper viene ricordata anche per aver fissato alcuni importanti record come sulla pista Laguna Seca (1:33.91). Per onorare questo traguardo, venne realizzata un’edizione speciale chiamata Dodge Viper ACR 1:33 introdotta nel 2010 (l’ultimo anno della generazione di quel tempo).

Dodge Viper ACR 1:33: Barrett-Jackson metterà in vendita un esclusivo esemplare con pochi km percorsi

Costruita per ricordare il record stabilito dalla versione ACR, questa vettura è stata prodotta in soli 33 esemplari. Uno di questi verrà messo all’asta a Scottsdale (in Arizona) da Barrett-Jackson.

Il bolide dispone di una carrozzeria bicolore rosso/nero abbinata a degli inserti Piano Black con luci rosse. Sotto il cofano troviamo il mostruoso motore V10 da 8.4 litri capace di sviluppare una potenza di 648 CV e 810 nm di coppia massima, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti.

Tale powertrain permette alla Dodge Viper ACR 1:33 di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 296 km/h. L’attuale proprietario ha guidato la sportiva per soli 1200 miglia (circa 1931 km).

Sfortunatamente Barrett-Jackson non ha effettuato una previsione di vendita, quindi dovremo attendere l’asta per scoprire il prezzo per cui sarà acquistata.