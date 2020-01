Dodge Viper GTS 2013: il primo esemplare prodotto verrà proposto all’asta

La Dodge Viper è scomparsa dal mercato da ormai due anni, anche se comunque la casa automobilistica americana continua a registrare vendite di nuovi esemplari. La sportiva ha lasciato un’importante eredità in tutto il mondo rispetto ad altri veicoli della casa automobilistica lanciati fino ad ora.

Nel periodo 1992-2017 sono stati costruiti circa 31.500 esemplari. Di questi, circa 2427 appartenevano all’ultima generazione (chiamata anche GEN V dalla community della vettura).

Dodge Viper GTS: il primo esemplare del model year 2013 verrà messo all’asta da Barrett-Jackson

Molti di voi ricorderanno che a giugno 2018, Dodge ha messo all’asta l’ultimissima Viper (una Dodge Viper GTS del 2017) assieme all’ultima Challenger SRT Demon 2018 durante la Barrett-Jackson Northeast Auction. Entrambi i veicoli sono stati venduti assieme per ben 1 milione di dollari, con l’intero ricavato destinato alla United Way.

Detto ciò, SRT ha messo all’asta il primo esemplare prodotto della Dodge Viper GTS 2013 per 300.000 dollari durante l’asta Barrett-Jackson Orange Country (in California) nel giugno del 2012, il cui ricavato è stato destinato alla Austin Hatcher Foundation for Pediatric Cancer.

Il vincitore, Scott Thomas, è un appassionato collezionista di auto di Oklahoma City. Egli ha ritirato la sua Dodge Viper il 10 gennaio del 2013 durante una cerimonia a cui hanno partecipato anche Sergio Marchionne (ex CEO di FCA) e Ralph Gilles (ex CEO e presidente del marchio SRT che ora ricopre il ruolo di Head of FCA Design) presso lo stabilimento di Conner Avenue a Detroit, nel Michigan.

Sette anni dopo la stessa vettura verrà proposta all’asta. In particolare, Scott Thomas metterà in vendita la sua sportiva durante l’asta Scottsdale Auction di Barrett-Jackson che si terrà sabato 18 gennaio 2020. La nota casa d’aste non ha riportato una stima di vendita, quindi sarà molto interessante vedere a quale cifra questa GTS in Stryker Red verrà venduta dopo tutti questi anni.

Oltre all’originale SRT Viper Media Kit, il bolide è corredato da un set di fotografie scattate il giorno della consegna con tutti gli operai dello stabilimento in posa dietro la vettura, le brochure del produttore originale e altri cimeli dell’evento di lancio nel 2013 (tra cui le foto che ritraggono Sergio Marchionne consegnare personalmente la vettura a Scott Thomas). Da precisare anche che sono stati eseguiti regolarmente tutti i lavori di manutenzione.