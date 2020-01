Dodge ha venduto cinque nuove Dodge Viper nel 2019

Oltre a vendere Charger e Challenger, Dodge è riuscita a consegnare nel 2019 un totale di cinque esemplari nuovi della Dodge Viper. Le informazioni arrivano dai dati di vendita ufficiali pubblicati nelle scorse ore da Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Molti di voi sicuramente ricorderanno che la Viper di quinta generazione è uscita di produzione il 16 agosto del 2017, quindi oltre due anni fa. L’ultimo esemplare, una ACR gialla con strisce da corsa nere, risiede attualmente nella collezione di FCA Heritage.

Dodge Viper: le vendite del marchio nel 2019 hanno incluso anche cinque esemplari della sportiva

Le possibilità che queste cinque Dodge Viper non fossero state vendute fino al 2019 sono molteplici. Ad esempio, i rivenditori potrebbero averle usate per attirare più clienti verso i propri negozi oppure per un investimento futuro nella speranza che il valore salisse.

Da notare anche che nel 2018 la casa automobilistica americana è riuscita a vendere 19 unità della potente sportiva. A giudicare da quest’ultimi dati di vendita, quindi, è possibile dedurre che il numero di nuove Dodge Viper presenti nel mondo stia lentamente iniziando a diminuire poiché sempre più rivenditori vendono le loro scorte. Naturalmente, parliamo esclusivamente di ipotesi.

Vi ricordiamo che la sportiva statunitense è stata proposta sul mercato in quattro generazioni dal 1992 fino al 2010 mentre nel 2012 è stata presentata la quinta la quale venne commercializzata fino al 2014 prima sotto il marchio SRT e poi sotto quello di Dodge.

La quinta generazione è stata interamente riprogettata da zero con un motore V10 da 8.4 litri disposto sotto il cofano capace di sviluppare una potenza di 649 CV e 814 nm di coppia massima. La sportiva venne commercializzata fino ad agosto 2017, quando uscì definitivamente di produzione e lo stabilimento di Cannor Avenue (Detroit) venne chiuso.