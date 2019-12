Dodge Viper: poco più di 3000 esemplari richiamati per problemi agli airbag

Fiat Chrysler Automobiles ha recentemente presentato un richiamo alla National Highway Traffic Safety Administration statunitense (NHTSA) che riguarda alcuni esemplari della Dodge Viper model year 2005 e 2006.

In particolare, i documenti riportano che 3322 esemplari della mitica sportiva presentano dei problemi agli airbag che potrebbero esplodere improvvisamente. Tale scoperta arriva circa 15 anni dopo la sua produzione.

Dodge Viper: FCA presenta un richiamo presso la National Highway Traffic Safety Administration

Gli esemplari coinvolti dispongono di un modulo di controllo che gestisce gli airbag e/o i pretensionatori delle cinture di sicurezza dell’auto in caso di incidente per impedire alle persone di restare ben saldi al sedile e di non volare fuori dall’auto. Ciò può portare naturalmente a un incidente o a un infortunio.

FCA ha affermato che sul quadro strumenti della vettura compare una spia di avvertimento riguardante gli airbag che può o meno attivare gli airbag e/o i selezionatori della cintura di sicurezza. A partire dal mese scorso, il gruppo automobilistico italo-americano ha dichiarato di non essere a conoscenza di incidenti ma di un solo infortunio potenzialmente correlato al problema.

I documenti di richiamo riguardanti la Dodge Viper riportano che FCA ha avuto un richiamo simile nel 2015 per alcuni esemplari del model year 2003, 2004 e 2005. Dopo alcune indagini svolte, tale denuncia ha portato alla fine alla nascita di questo richiamo.

Fiat Chrysler Automobiles ha dichiarato che, oltre a risolvere il problema sulle unità coinvolte, rimborserà i proprietari che hanno pagato per riparare il problema in passato e che dispongono delle dovute ricevute. Sia i possessori delle Dodge Viper coinvolte che i concessionari autorizzati del marchio americano dovrebbero essere informati del richiamo il 31 gennaio 2020.