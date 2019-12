Hellcamino è una Dodge Charger realizzata per Babbo Natale | Render

Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto diversi progetti digitali davvero interessanti che hanno ipotizzato delle reinterpretazioni motorizzate della slitta di Babbo Natale. Un anno fa, addirittura Dodge ha portato al Salone di Los Angeles una speciale Challenger SRT Hellcat Redeye con design da slitta, sorprendendo tutti i fan americani della muscle car.

All’interno di questo articolo, invece, vi proponiamo un progetto digitale realizzato dal famoso Abimelec Design chiamato Hellcamino che rappresenta una versione modificata della classica Dodge Charger coupé ideata per Babbo Natale ma con delle vere e proprie ruote al posto dei binari da slitta.

Dodge Charger: un noto designer immagina la muscle car per Babbo Natale

L’artista digitale afferma che l’obiettivo era quello di realizzare un’interpretazione in stile hot rod della slitta di Santa Claus, anche se il collegamento con quest’ultima potrebbe non essere così chiaro per alcune persone.

Tuttavia, si tratta di un esercizio di stile parecchio interessante che racchiude la potenza del motore Hellcat (da cui deriva il nome Hellcamino). Si tratta di un propulsore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di sviluppare una potenza di 717 CV.

Descrivendo nello specifico i vari render, abbiamo di fronte un concept con stile da coupé e con un piccolo cassone sul retro utile per ospitare i regali di Natale. Altri dettagli interessanti riguardano il sistema di sospensioni ribassate, i cerchi personalizzati, il cofano motore con due prese d’aria, i terminali di scarico laterali e il logo Hellcat modificato con le corna di renna.

Da notare la stretta somiglianza di quest’ultimo con il logo utilizzato da Dodge sulle Challenger SRT Hellcat Redeye TorRed consegnate ai fortunati vincitori della Dodge Power Challenge.