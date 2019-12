Dodge Daytona: un esemplare del 1969 verrà proposto all’asta

Poche auto sia da corsa che da strada possono essere paragonate alla Dodge Daytona, un’edizione speciale della Charger dotata del know-how aerodinamico della NASCAR. La particolare muscle car si è evoluta in seguito al fallimento delle corse della Charger 500, sostenuta dalla piattaforma Chrysler B.

Durante la sua carriera, la vettura è riuscita a vincere almeno una gara, ha battuto il record di velocità massima di 320 km/h nella NASCAR ed è stata prodotta in pochissimi esemplari. Parlando della versione stradale, una Dodge Daytona con motore 426 Hemi costa quasi un milione di dollari al giorno d’oggi, a seconda delle condizioni e della storia alle spalle.

Dodge Daytona: Mecum Auctions metterà in vendita un esemplare completamente restaurato

I modelli con motore 440 sono un po’ più “economici” come ad esempio l’esemplare che verrà proposto all’asta Kissimmee 2020 a gennaio da Mecum Auctions. Secondo le stime fatte dalla famosa casa d’aste, tale vettura dovrebbe essere venduta ad una cifra compresa fra 300.000 e 350.000 dollari.

In base a quanto affermato da Mecum Auctions, abbiamo di fronte una delle sole 440 Dodge Daytona con carrozzeria bianca, alettone rosso e interni rossi. Appartenuto alla stessa persona da oltre 15 anni, l’esemplare vecchia scuola è accompagnato da un sacco di riconoscimenti conquistati in vari eventi e concorsi.

Grazie a un completo restauro, la Dodge Daytona viene proposta in ottime condizioni e con una storia alle spalle che inizia nel 1972. Il motore Magnum V8 con 440 cm³ è praticamente lo stesso usato sulla Charger R/T e permette alla vettura di sfruttare al massimo il suo intero tachimetro da 240 km/h, a scapito della maneggevolezza.

Le gomme da 14” su tutti e quattro i lati non permettono alla muscle car di essere perfettamente maneggevole ma ovviamente parliamo di un modello dedicato alle drag strip. Per chi è alla ricerca di un modello più economico, invece, potrebbe prendere in considerazione l’edizione speciale 2020 della Charger SRT Hellcat Widebody capace di sviluppare una potenza di 717 CV.