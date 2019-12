Jeep: a Toledo aprirà museo da 40 milioni di dollari

Il marchio Jeep, nato e cresciuto a Toledo, sta per ottenere un grande tributo nella sua città natale con un museo da 40 milioni di dollari . “The Jeep Experience”, come verrà chiamato il museo, dovrebbe aprire i battenti nel 2022, secondo il gruppo locale che si sta occupando del progetto. Si prevede che il museo disporrà di una gamma di veicoli Jeep, che vanno dalla sua nascita come veicolo per uso generale dell’esercito nella seconda guerra mondiale sino alla sua gamma moderna che è la più venduta di Fiat Chrysler Automobiles. Un organizzatore ha detto che potrebbe esserci una sezione che mostra le jeep usate in film e programmi televisivi.

L’edificio di 56.000 piedi quadrati progettato sarà molto più di un museo tradizionale, sostengono gli organizzatori. Sarà un fiore all’occhiello della fiera storia automobilistica di Toledo, vera e piena di opportunità educative per adulti e bambini. Ma avrà anche una pista fuoristrada all’aperto in cui i visitatori saranno in grado di testare l’agilità, la forza e l’abilità della Jeep. Inoltre il museo dovrebbe tenere anche alcune mostre interattive. Gli organizzatori affermano che sarà progettato per l’uso a noleggio per eventi della comunità e forse anche ricevimenti di nozze.

Il museo sarà gestito da un’organizzazione no profit, con un proprio consiglio di amministrazione. Si prevede che avrà 25 dipendenti. La sua posizione non è stata annunciata perché non sono stati acquistati tutti i 20 acri necessari. Ma sarà siatuato nella zona metropolitana di Toledo e sarà accessibile dalle principali autostrade, hanno detto gli organizzatori.

I leader locali affermano che il progetto utilizzerà le idee del museo motociclistico Harley-Davison di Milwaukee e del museo Corvette di Bowling Green, Ky. Le aspettative, basate sui registri del turismo di quei due musei e altre attrazioni di Toledo, è che The Jeep Experience attirerà 250.000 persone visitatori ogni anno.

