The Jeep Experience: nel 2022 verrà aperto a Toledo un museo dedicato al brand

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) sta aiutando un’organizzazione no profit ad aprire un museo dedicato a Jeep a Toledo, nell’Ohio. Chiamato The Jeep Experience, il museo da 40 milioni di dollari dovrebbe aprire le sue porte nel 2022.

La casa automobilistica americana ha prodotto i suoi fuoristrada a Toledo negli anni ‘40 e i fan del posto hanno trascorso anni nel cercare di trovare un modo per portare un museo in città.

Randy Oostra, presidente e CEO della società di assistenza sanitaria ProMedica, ha svolto un ruolo fondamentale nel realizzare il progetto del museo, secondo Toledo Blade. Oostra ha dichiarato: “Sono stati incredibilmente coinvolti in tutta la pianificazione. Vogliono essere coinvolti nelle decisioni future e nel consiglio di amministrazione“.

Egli aggiunto che FCA potrebbe aiutare a finanziare il progetto. Questo è fondamentale in quanto Randy Oostra non si accontenterà di posizionare un paio di modelli Jeep vintage all’interno di un locale e aprirlo al pubblico.

Il suo team si ispira al museo Harley Davidson presente a Milwaukee (nel Wisconsin) e a quello Chevrolet Corvette a Bowling Green (nel Kentucky) per permettere ai futuri visitatori di immergersi nel vasto patrimonio di Jeep. Il presidente di ProMedica, inoltre, prevede di creare diverse mostre interattive.

Il The Jeep Experience sarà ospitato all’interno di un edificio esistente di 5200 m² situato nella zona metropolitana di Toledo. Tuttavia, il suo indirizzo esatto non sarà annunciato fino a quando l’organizzazione no profit di Oostra non chiuderà l’affare. Gli organizzatori prevedono di attirare circa 250.000 persone ogni anno.

Robin Whitney, agente immobiliare e capo pianificazione strategica e sviluppo commerciale di ProMedica, ha rivelato che il gruppo offrirà dei servizi alimentari basilari. L’organizzazione, inoltre, adora l’idea di creare un ristorante a tema Jeep. Egli è aperto anche all’idea di costruire un hotel vicino al museo se necessario.

In ogni caso, l’apertura del The Jeep Experience creerà 25 posti di lavoro nella zona di Toledo, anche se il numero potrebbe aumentare a seconda dei servizi offerti. In questo momento, Oostra e il suo team hanno lanciato una campagna di raccolta fondi che dovrebbe durare circa un anno e mezzo. I lavori di progettazione inizieranno all’inizio del 2021 mentre i primi visitatori potranno entrare nel museo verso la fine del 2022.