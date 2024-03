Tesla: in Cina vendite in calo del 20% a febbraio: il motivo è particolare

A febbraio 2024 il mercato automobilistico cinese ha visto una riduzione del 20% nelle vendite di Tesla rispetto all’anno precedente. Questo dato, per quanto significativo, non deve essere interpretato come un segnale di allarme per il colosso americano. Secondo i dati pubblicati dall’Associazione Cinese degli Autoveicoli Passeggeri, si è assistito a un calo del 19% nelle vendite delle Tesla Model 3 e Model Y, quest’ultima eletta auto elettrica dell’anno 2024 da Consumer Reports, in confronto a dicembre 2022. Questo rappresenta il dato più basso degli ultimi 14 mesi, ma non compromette la solidità di Tesla nel settore.

La diminuzione registrata si può attribuire in gran parte alle festività del Capodanno Cinese, che quest’anno si sono svolte tra il 10 e il 17 febbraio. Tale periodo influisce notevolmente sulla produttività e le performance di vendita annue, trattandosi di un periodo di festività per il paese. Nonostante la flessione, è cruciale evidenziare come la Gigafactory di Tesla a Shanghai abbia prodotto oltre 60.000 veicoli, superando i numeri del 2022. Tuttavia, il totale delle vendite di questo stabilimento ammonta attualmente a 131.812 unità, con un calo del 6% rispetto al 2023.

Questo andamento non solleva preoccupazioni a breve termine, soprattutto considerando che Tesla ha concluso il 2023 con 950.000 veicoli venduti, segnando un incremento del 33% nelle vendite rispetto all’anno precedente. Sarà essenziale tenere sotto osservazione le vendite di Tesla in Cina durante il 2024 per determinare la capacità dell’azienda di proseguire nella sua crescita, in vista dell’introduzione di nuovi modelli aggiornati e inediti tra il 2024 e il 2025.

L’industria automobilistica attende infatti il lancio di una versione aggiornata della Model Y, in linea con la nuova Model 3 Highland, della quale è stata avvistata una versione Performance.