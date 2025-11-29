Concorso per auto storiche ed asta da sogno al Woodcote Park

Lo scorso anno, alla sua prima edizione, raccolse auto storiche da sogno, che hanno conquistato il cuore di tutti. Per questa ragione e per il luminoso appeal guadagnato in poco tempo, il Concours at Woodcote Park è diventato un appuntamento di rilievo nel panorama del collezionismo mondiale. Anche l’edizione 2026 dell’evento inglese per nonne a quattro ruote vedrà la casa d’asta RM Sotheby’s fra i suoi partner.

La raccolta dei lotti, probabilmente, deve ancora iniziare, ma già ora si può ipotizzare un catalogo fuori dal comune, con una buona rappresentanza di vetture italiane, Ferrari su tutte. L’anno scorso una barchetta del “cavallino rampante” si impose nella categoria “Mille Miglia: 1000 Miles on the Clock” del concorso d’eleganza. Ci riferiamo alla 166 MM Spyder del 1953, portata sul red carpet dal collezionista Lord Anthony Bamford. Un vero gioiello dell’era romantica della casa di Maranello, prodotto a pochi anni dalla sua nascita, avvenuta quando le lancette del tempo segnavano il 1947.

Anche nel 2026 ci saranno delle “rosse” a contendersi i prestigiosi riconoscimenti assegnati dal Concours at Woodcote Park. Non mancheranno all’appello altre auto italiane. L’evento andrà in scena in una cornice ambientale di grande fascino, nei pressi di Epsom, Surrey (Regno Unito). Negli scorsi giorni la rinomata casa d’aste RM Sotheby’s ha annunciato la sua collaborazione con questo incredibile meeting. Non è, come abbiamo visto, una novità storica, ma fa sempre notizia, specie perché le conferme dei matrimoni eccellenti sono un buon viatico per nuovi successi di coppia.

Foto RM Sotheby’s

La vendita all’incanto andrà in scena insieme al concorso d’eleganza per auto storiche, nelle fasi iniziali dell’estate. Il rendez-vous è fissato per l’8 luglio del prossimo anno. Continua in tal modo il rapporto di lunga data di RM Sotheby’s con il Royal Automobile Club, che organizza il prestigioso appuntamento motoristico d’oltremanica. L’accordo celebra l’automobilismo durante tutto l’anno, integrando la partnership esistente con la London to Brighton Veteran Car Run e la London Sale durante la London Motor Week, entrambe prodotte sotto l’egida del rinomato sodalizio.

Il Concours at Woodcote Park si appresta a tornare, suscitando grandi aspettative, sulla scia del fenomenale successo raccolto nell’edizione del debutto, lo scorso anno. Il Presidente del Club, Duncan Wiltshire, ha dichiarato: “Siamo lieti di consolidare il nostro rapporto con RM Sotheby’s per presentare un evento automobilistico unico nel cuore dell’estate britannica”. La data scelta colloca l’appuntamento tra il Gran Premio di Gran Bretagna e il Goodwood Festival of Speed, creando un ponte di passione esclusivo ed emozionante per gli appassionati inglesi…e non solo per loro.

L’esclusiva tenuta di Woodcote Park farà da cornice al Concorso e all’asta, offrendo una cornucopia di eccellenza automobilistica con alcune delle opere motoristiche più emozionanti al mondo. Si profila un’asta estiva straordinaria, con tante auto storiche e diverse supercar, pronte a fare la gioia di chi cerca un pezzo speciale da aggiungere alla propria raccolta personale. Avete già segnato la data in agenda?

Fonte | RM Sotheby’s