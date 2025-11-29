La Peugeot 3008 è stata protagonista all’evento Icon Next Generation a Milano

Lo scorso 26 novembre la Peugeot 3008 si è resa protagonista dell’evento Icon Next Generation, organizzato da Icon al Teatro Alcione di Milano. Un evento dedicato a un pubblico di giovani talenti italiani che durante quest’anno si sono distinti nel diventare protagonisti del prossimo futuro.

L’evento ha celebrato la sua seconda edizione dopo che l’anno scorso si era già tenuto al Teatro Arsenale, confermando anche quest’anno le attese migliori e la volontà di dare risalto ai giovani talenti della musica, del cinema, delle arti visive e del design. L’evento, che ha visto la partecipazione del Costruttore del Leone con la sua Peugeot 3008, ha visto la partecipazione di personalità del panorama culturale e artistico, così come sportivi e amici del magazine Icon accanto ad altri protagonisti degli shooting tipici della rivista. Cià anche accanto alle performance di artisti e musicisti.

La Peugeot 3008 è stata l’autentica protagonista dell’evento

Al centro dell’evento si è stagliata quindi la Peugeot 3008, il modello che maggiormente incarna le caratteristiche del futuro del marchio stesso sfruttando un’architettura da SUV fastback molto interessante. Già particolarmente apprezzato nel mercato italiano ed europeo, anche per ciò che riguarda la precedente generazione, ora propone un importante passo in avanti in termini di stile e tecnologia introducendo propulsori elettrificati che avvicinano la 3008 a un futuro della mobilità sicuramente più vicino.

La nuova Peugeot 3008 si distingue per le linee da SUV fastback, quindi per una silhouette dinamica e aerodinamica che coniuga efficienza, eleganza e alti valori di abitabilità. Il frontale ragiona attorno al nuovo logo Peugeot integrando pure la nuova firma luminosa e una calandra senza soluzione di continuità.

I proiettori filanti sono alloggiati in una fascia sottile ed elegante posta sopra la griglia che avvolge al meglio l’intera sezione frontale. Si tratta di un elemento di design distintivo che conferisce alla Peugeot 3008 un aspetto particolarmente penetrante, affermandone modernità e ampie dosi di personalità. Anche all’interno dell’abitacolo permangono alti valori di eleganza grazie al nuovo Peugeot Panoramic i-Cockpit che innalza il piacere di guida, in accordo con uno schermo panoramico HD curvo da 21 pollici di diagonale sospeso davanti al guidatore raggruppando l’head-up display e lo schermo touch centrale.

Come ogni altro modello elettrico, endotermico o ibrido a marchio Peugeot, sia per il trasporto di passeggeri che nel caso dei veicoli commerciali leggeri, anche Peugeot 3008 beneficia della Peugeot Electric Promise in modo da rassicurare sull’affidabilità e la durata delle batterie dei modelli elettrici proponendo:

8 anni / 160.000 km di garanzia sul veicolo col programma Peugeot Care;

8 anni / 160.000 km di garanzia sulla batteria;

Un pass di ricarica Free2Move che dà accesso a quasi un milione di punti di ricarica in tutta Europa.