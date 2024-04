Xiaomi Auto SU7: l’anti Porsche Taycan che triplica le vendite in un mese

Xiaomi conquista il mercato delle auto elettriche con un debutto sensazionale. La sua prima berlina, la SU7, ha superato le aspettative di vendita di 3-5 volte, testimoniando l’entusiasmo dei consumatori nei confronti di questo nuovo modello elettrico.

Xiaomi SU7: un successo fulmineo con consegne anticipate

Già dai preordini, ricordiamo che il SU7 aveva registrato un boom di vendite, con il modello 2024 già esaurito. Il fattore di questo successo è principalmente il prezzo aggressivo: a partire da meno di 30.000 dollari (circa 28.000 euro), l’SU7 di Xiaomi si posiziona come alternativa più economica alla Tesla Model 3 di base, che costa 4.000 dollari in più.

Xiaomi ha anticipato le consegne della versione standard di 12 giorni, iniziando la distribuzione a Pechino e Shenzhen. Questo mese seguiranno le versioni Max, mentre le versioni Pro sono attese per la fine di maggio.

Il modello SU7 presenta un look elegante e moderno, ispirato alle linee della Porsche. Il suo design decisamente accattivante la rende un’auto desiderabile per molti. Inoltre, il software costantemente aggiornato garantisce la migliore performance di guida e il vantaggio delle più recenti funzionalità. La tecnologia innovativa e l’approccio orientato al cliente di Xiaomi sono destinati a rivoluzionare il panorama automobilistico.

Al momento, l’azienda si vuole concentrare sulla SU7, disponibile in tre versioni: Standard, Pro e Max. Ognuna offre diverse configurazioni di motore e batteria per adattarsi alle esigenze di ogni guidatore. Il dubbio sull’arrivo di un nuovo modello SUV è ancora da confermare, ma l’azienda non esclude questa possibilità.

Xiaomi: ambizioni elettriche per il dominio automobilistico in Cina

Xiaomi sta espandendo rapidamente la propria rete di vendita, con 29 punti vendita già attivi in Cina e l’obiettivo di arrivare a 40 entro la fine dell’anno. L’azienda è fiduciosa di poter acquisire una fetta importante del mercato dei veicoli elettrici in Cina, sostenuta dal proprio bagaglio di risorse e dalla sua esperienza in materia di software. L’azienda quindi è decisamente pronta a dare battaglia nel settore automobilistico, puntando a conquistare il cuore dei consumatori con la sua tecnologia innovativa e il suo design accattivante.

Lo Xiaomi SU7 rappresenta un nuovo punto di riferimento nel mercato delle auto elettriche. Grazie al suo design elegante, alle prestazioni elevate, all’autonomia elevata e al prezzo accessibile, l’SU7 dispone di tutte le credenziali per conquistare il cuore dei consumatori e rivoluzionare il panorama automobilistico. Xiaomi è solo all’inizio della sua avventura nel settore automobilistico, anche se ha già dimostrato di avere il potenziale per diventare un attore importante.