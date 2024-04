Honda Yè: rivoluzione elettrica per il mercato cinese

Honda sbarca nel futuro della mobilità con la nuova gamma ‘Yè’(烨) di veicoli elettrici dedicata al mercato cinese. Presentata al Salone di Pechino 2024, questa serie rappresenta un passo importante verso l’elettrificazione del marchio giapponese, con l’obiettivo di lanciare ben sei modelli entro il 2027.

Honda Yè: un futuro elettrico ricco di design, tecnologia e prestazioni

La linea Yè si distingue per un design elegante e sportivo, caratterizzato da linee fluide e proporzioni equilibrate. Gli interni sono curati nei minimi dettagli, offrendo un ambiente spazioso e confortevole. A bordo, spicca l’innovativo sistema di illuminazione ambientale personalizzabile, in grado di creare un’atmosfera rilassante o più dinamica, a seconda delle esigenze del guidatore.

Tutta la gamma Yè è dotata di motori elettrici di ultima generazione, in grado di garantire prestazioni elevate e senza tralasciare l’autonomia di guida, che si presenta davvero considerevole. Le versioni top di gamma sono dotate di due motori elettrici e trazione integrale, per offrire una guida sicura anche su terreni accidentati.

Un’altra perla distintiva della nuova gamma Yè è la presenza di un avanzato sistema di intelligenza artificiale (AI) in grado di personalizzare l’esperienza di guida. L’AI si adatta perfettamente alle diverse preferenze del conducente, offrendo suggerimenti utili durante il viaggio e regolando automaticamente i parametri di guida.

Due nuovi modelli e un concept futuristico per rivoluzionare il panorama EV in Cina

I primi due modelli della gamma Yè, pronti al debutto sul mercato verso la fine del 2024, sono la Yè P7 e la Yè S7. Entrambe offrono due varianti: una con motore elettrico singolo e trazione posteriore e una con doppio motore elettrico e trazione integrale. La Yè P7 si distingue per il suo carattere sportivo e la sua accelerazione scattante

Mentre la Yè S7 punta su potenza elevata e manovrabilità impeccabile.

Presentata come concept car, Yè GT Concept rappresenta la visione di Honda per il futuro dei veicoli elettrici in Cina. Il suo design futuristico e le sue tecnologie all’avanguardia anticipano un’esperienza di guida senza precedenti, incentrata sul comfort e sulle prestazioni. I modelli basati sulla Yè GT Concept arriveranno sul mercato entro la fine del 2025.

Con la nuova gamma Yè, Honda dimostra il proprio impegno concreto verso la mobilità sostenibile. I modelli Yè si presentano con il connubio perfetto tra design, tecnologia e prestazioni, rappresentando una scelta ideale per i desiderosi di una guida elettrizzante e responsabile sostenibile.

Honda Yè 烨 : un nome che brilla come la promessa di un futuro elettrico

La scelta “Yè” non è casuale. Infatti, con il termine 烨 (Yè) , carattere in cinese, si può tradurre con le parole: splendente, brillante, luminoso, ma anche chiaro, limpido, trasparente. E con ciò, possiamo dire potrebbe rappresentare perfettamente l’ambizione del marchio giapponese di “illuminare la strada” verso una mobilità “limpida” in Cina.

Dunque il termine 烨 riflette la filosofia di Honda di offrire ai propri clienti un’esperienza di guida elettrizzante e al tempo stesso confortevole e trasparente. Proprio come la luce che splende, Yè rappresenta la promessa di un futuro più luminoso e sostenibile per il mondo dei trasporti.