Nuova MINI Aceman: ecco come sarà

Il Salone internazionale dell’auto di Pechino, in programma dal 25 aprile al 5 maggio, si appresta a essere un evento particolarmente ricco e molto atteso. Tra gli appuntamenti più sentiti c’è sicuramente la presentazione ufficiale della nuova MINI Aceman. Nonostante dalle foto diffuse la MINI Aceman risulti ancora camuffata sono diverse le novità e le caratteristiche che già conosciamo del nuovo crossover 100% elettrico che MINI presenterà insieme alle nuove Countryman e Cooper.

Alla scoperta della nuova MINI Aceman

New Era, New Cars, questo lo slogan della diciottesima edizione del Salone internazionale dell’auto di Pechino durante il quale verrà presentata, tra le altre, la nuova MINI Aceman. Del crossover 100% elettrico sappiamo che misura 4095/4075mm di lunghezza per 1754mm di larghezza e 1495mm di altezza risultando un crossover compatto. Sarà disponibile con cerchi da 17”, 18” o 19” e prevederà due differenti motorizzazioni.

Per quel che riguarda il design si possono notare i fari posteriori che hanno un disegno che richiama la bandiera inglese (la Union Jack). Per il resto il look dovrebbe essere molto simili a quello della Countryman.

Sarà disponibile una MINI Aceman con motore da 135 kW supportato da una batteria da 40.7 kWh e una versione con motore da 160 kW alimentato da una batteria da 54.2 kWh. La prima versione consentirà di raggiungere una velocità massima di 160km/h, mentre la versione con powertrain più potente arriverà a 170 km/h di velocità massima. Tutte e due le versioni prevederanno batterie con celle nichel-manganese-cobalto (NMC) e si differenzieranno tra loro anche per l’autonomia che sarà rispettivamente di 300 km e 400 km.

Sul fronte degli interni la nuova MINI Aceman prevederà un abitacolo spazioso e accogliente per 5 persone. Il design dell’abitacolo sarà in linea con lo stile della casa automobilistica britannica nel quale non mancherà l’iconico schermo circolare OLED che dominerà il centro della plancia.

Tra le novità della nuova MINI Aceman, che verrà sviluppata sulla stessa piattaforma della MINI Cooper e per la quale sono stati condotti test estremi nel deserto con temperature che hanno raggiunto anche i 50° C, c’è che almeno inizialmente sarà prodotta in Cina dalla Spotlight Automotive secondo la join venture siglata con BMW. Solamente nel 2026 la produzione tornerà nello stabilimento di Oxford almeno per quel che riguarda il mercato europeo. Anche se non ci sono ancora conferme ufficiali è molto probabile che anche la nuova MINI Aceman prevederà una versione griffata John Cooper Works con caratteristiche e allestimenti più performanti.