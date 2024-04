Ferrari KC23, una creazione unica dal look futuristico

Ferrari ci ha abituati al superamento dei confini della meraviglia stilistica e del design. Sembra, però, che questa volta con la KC23 si sia raggiunto un nuovo apice. Si tratta di un capolavoro unico nel suo genere, costruito per un fortunato (e decisamente facoltoso) collezionista, ed essendo un modello letteralmente unico, si distingue da qualsiasi altra vettura su strada realizzata dal Cavallino rampante.

La Ferrari KC23 è una meraviglia dell’ingegneria. Prende ispirazione dalla leggendaria 488 GT3 Evo 2020, ma va ampiamente oltre con un look futuristico e tecnologie all’avanguardia rispetto a solamente quattro anni fa che lasciano senza fiato. Se doveva essere un’auto unica, la KC23 rende perfettamente il concetto.

Questa Ferrari è solo un’auto, ma un’opera d’arte tra le odierne supercar. La carrozzeria è votata all’aerodinamica ed è un susseguirsi di angoli acuti e curve fluide. Ci sono anche dei “trucchi” nascosti nella silhouette della KC23: lo spoiler posteriore e le prese d’aria si regolano automaticamente per ottimizzare l’aderenza e le prestazioni.

La verniciatura di questa Ferrari è anch’essa eccezionale. Stiamo parlando di un Gold Mercury, ovvero una sorta di “veste” che rende la Ferrari un camaleonte che cambia colore a seconda della luce.

Sotto il cofano della KC23 pulsa lo stesso V8 biturbo della 488 GT3 Evo, ma portato all’estremo. La potenza esatta è tenuta segreta (probabilmente perché è davvero fuori di testa), ma di sicuro ha le prestazioni di un autentico mostro da pista. Sospensioni e freni sono stati rinforzati per adattarli a livelli da competizione, con una manovrabilità impeccabile e una potenza frenante fenomenale.

L’abitacolo della KC23 è l’unione di funzionalità e lusso. I sedili da corsa avvolgenti offrono grande supporto e i non possono che esserci materiali di prima qualità. Ovunque dettagli in fibra di carbonio ad adornare quella che potrebbe essere una cabina di pilotaggio high-tech. A bordo il conducente ha a disposizione un display digitale per monitorare tutto ciò che accade sotto il cofano.