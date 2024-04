Google Maps: ecco le nuove funzionalità AI per le auto elettriche

Google Maps, il servizio internet geografico per la visualizzazione di mappe geografiche e la navigazione satellitare, è un vero punto di riferimento per milioni di automobilisti (e non solo). Ogni giorno il servizio di Google (raggiungibile da app o anche integrato in diversi servizi della auto di ultima generazione) consente a milioni di utenti della strada di muoversi secondo le diverse tipologie di spostamento. Negli ultimi anni l’impegno di Big G con Maps è stato particolarmente orientato verso le auto elettriche e recentemente ha introdotto diverse novità molto interessanti.

Il nuovo Google Maps per le auto elettriche

Le colonnine di ricarica

Per chi è alla guida di un’automobile elettrica poter sapere dove trovare le stazioni di ricarica più vicine è quanto di più urgente gli possa interessare durante la guida. A differenza di quanto accade con i tradizionali distributori di carburante (diesel, benzina, GPL e metano) le colonnine per le auto elettriche sono spesso inserite all’interno di parcheggi, centri commerciali e altri spazi pubblici. Ecco, quindi, che una localizzazione accurata è indispensabile. Ed è la prima grande novità introdotta da Google Maps.

Novità che si arricchisce da una parte dell’intervento delle descrizioni fornite dagli utenti e dall’altra dall’intelligenza artificiale che, basandosi proprio sulle recensioni, dovrebbe dare una maggiore affidabilità e accuratezza non solo alla posizione della colonnina di ricarica, ma anche al tempo di attesa e al tipo di presa disponibile.

Grazie a questa nuova funzionalità Google intende facilitare la ricerca delle stazioni di ricarica indicando la loro disponibilità in tempo reale e mostrando la velocità di ricarica che queste offrono. L’integrazione di questa nuova funzionalità arriverà innanzitutto sui veicoli che integrano Android Automotive e poi in futuro potrebbe essere prevista anche sull’applicazione mobile accessibile dagli smartphone.

Pianificare un viaggio

L’altra grande novità riguarda la pianificazione dei viaggi che grazie a Google Maps permetterà di elaborare il tragitto tenendo conto dell’autonomia residua dell’auto e della disponibilità lungo il percorso delle colonnine di ricarica. Anche in questo caso la funzionalità verrà prima introdotta sulle auto che integrano i servizi Google per poi essere estesa anche alle altre piattaforme.

Come spesso accade per gli aggiornamenti di Google questi non arriveranno in maniera uniforme ma saranno rilasciati in maniera graduale a livello globale. Il rilascio avverrà in maniera progressiva in tutto il mondo e supportando le varie lingue. Bisognerà solamente pazientare un po’ per ricevere questi importanti update e sfruttare ancora più pienamente i servizi messi a disposizione da Google in maniera specifica per chi circola con un’automobile elettrica.