Nuova Tesla Model 3: le prime info sulle prestazioni

Il sito Tesla UK ha accidentalmente fatto trapelare alcuni interessanti dettagli sulle prestazioni della nuova Model 3. Informazioni che hanno subito iniziato a circolare sui vari forum e social tra tutti gli appassionati del marchio statunitense anche alla luce delle novità che sembrano ormai imminenti dai dettagli appresi dal codice sorgente del configuratore britannico dell’azienda.

Come cambiano le prestazioni della nuova Tesla Model 3

Mentre si attende il rilascio dell’update di primavera (che interesserà diverse Model 3) si inizia a parlare della prossima Model 3 Performance. Le novità che emergono dal codice sorgente del configuratore britannico di Tesla fanno riferimento alla variante Performance della Model 3 che lo scorso settembre, quando il modello è stato aggiornato, non era stata prevista.

La Tesla Model 3 Performance, quindi, con il nuovo aggiornamento prevederà unità motrici completamente nuove e ad alte prestazioni capaci di offrire una potenza combinata superiore ai 500 cavalli. Nel codice sorgente non si fa riferimento alla potenza precisa ma Tesla ha fatto intendere che la nuova Model 3 Performance sarà la più potente di sempre. E se si pensa che il precedente modello raggiungeva una potenza nominale di 505 CV è interessante capire fino a quanto la versione Performance riuscirà a spingersi.

Tra le altre novità troviamo l’ottimizzazione del telaio e delle sospensioni per offrire una risposta nitida e intuitiva agli input del conducente. Tra le migliorie introdotte c’è quella che riguarda la sensibilità del pedale e quella della gestione del calore per una frenata che si rivela più coerente a prescindere dalla velocità. Inoltre la nuova Tesla Model 3 Performance dovrebbe prevedere ruote leggere e sfalsate con pneumatici capaci di assicurare una maggiore trazione in uscita dalle curve.

Oltre alle novità tecniche la nuova Tesla Model 3 Performance sarà oggetto anche di alcuni cambiamenti del design. Sempre dal codice sorgente si apprende come le fasce anteriori e posteriori saranno ridisegnate e sarà previsto un diffusore posteriore e uno spoiler in fibra di carbonio. Per quel che riguarda l’abitacolo emerge un design del sedile completamente nuovo che prevede un miglioramento dei supporti laterali e del cuscino con un particolare sistema di ventilazione. Tesla sta quindi lavorando alla sua nuova Model 3 Performance anche con una serie di elementi in fibra di carbonio e trame raffinate per donarle un decoro unico e differenziarla dagli altri modelli.

Per le altre novità bisognerà attendere. Diverse indiscrezioni sulla nuova Tesla Model 3 Performance sembrano far pensare che la vettura manterrà lo stesso peso del modello precedente (4089 libbre, circa 1854 kg) così come la capacità della batteria (82 kW). Secondo alcuni la vettura assumerà un nome diverso, ovvero Model 3 Ludicrous, ma diverse voci sembrano confermare che la vedremo con il nome di Model 3 Performance. Nelle prossime settimane dovrebbero arrivare nuove conferme, anche ufficiali, a seguito dell’aggiornamento dei siti web del gruppo Tesla.