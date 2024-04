Successo lampo: Xiaomi SU7, l’auto elettrica che ‘brucia i tempi’

Quasi 90 mila unità di prenotazioni effettuate nelle prime 24 ore al lancio della elettrica cinese Xiaomi SU7. Un successo lampo; dato che si tratta dell’ordine di tutta la produzione annuale.

L’auto elettrica della casa cinese Xiaomi ha avuto un boom di prenotazioni grazie anche al prezzo a dir poco competitivo, che ha giocato un ruolo fondamentale: 215.900 yuan che equivalgono in euro a 27.811,50 per la base fino ad arrivare a 299.900 yuan (38.632,10 euro) per la versione top di gamma. Rispetto alla sua avversaria Tesla Model 3 il risparmio è di ben 4mila dollari.

Xiaomi SU7: successo travolgente per l’elettrica low cost

L’azienda cinese Xiaomi, nota nel mercato della telefonia, ha deciso di ritagliarsi uno spazio nel mercato delle vetture elettriche investendo circa 10 miliardi di dollari.

L’auto elettrica cinese che ‘brucia i tempi’, Xiaomi SU7, abbreviazione di Speed Ultra 7, è stata realizzata sulla piattaforma Modena e viene proposta in tre diverse configurazioni:

La prima variante è la Xiaomi SU7 Standard, l’allestimento entry level con un motore elettrico posteriore da 300CV e con una potenza di 400 Nm, capace di correre fino ai 210 km/h accelerare dai 0 ai 100km/h in 5,28 secondi. La sua batteria Blade, fornita dal marchio BYD, è da 73,6 kWh, con una autonomia di 700 km in una singola ricarica (ciclo cinese CLTC). Con l’architettura a 400V, promette un recupero fino ai 350 km in 15 minuti. Il prezzo, come già detto, è molto competitivo: 215.900 yuan (poco più di 27.800)

Il secondo, l’allestimento Pro, monta lo stesso motore del primo entry level, ma possiede una batteria da 94,3 kWh, con BYD come fornitore, capace di offrire 830 km di autonomia. Il suo prezzo? 245.900 yuan, ovvero 31.676,00 euro.

Come ultima versione troviamo la variante top di gamma, la Max Performance, che monta la batteria Qilin, fornita da CATL, di 101 kWh; questa promette di assicurare un’autonomia massima di 800 km. Con l’architettura a 800V è possibile recuperare fino a 510 km in soli 15 minuti di ricarica. Ma il motore? Si tratta di un dual motor da 673 CV – 495 kW – e da 838 Nm con trazione integrale. Il tutto al prezzo di 38.632,10 euro.

Xiaomi SU7 è inoltre disponibile con due pacchetti ADAS (sistemi avanzati di assistenza guida) a scelta tra Pilot Pro e Pilot Max. Il primo, il Pro, con architettura hardware NVIDIA Drive Orin è dotato di telecamere. Il secondo, il Max, anch’esso dotato di telecamere si presenta con un processore più performante LIDAR.