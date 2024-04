Aion Hyper SSR, l’hypercar elettrica da 1225CV arriva anche in Italia

Tre motori elettrici per una potenza complessiva di 1225 CV; con questo biglietto da visita si presenta al mercato italiano la nuova Aion Hyper SSR. Si tratta dell’hypercar completamente elettrica del gruppo GAC Motor che è stata presentata presso lo stabilimento Advanced Design dell’azienda a Milano debuttando ufficialmente per il mercato europeo. Ancora non si conoscono informazioni dettagliate su quando inizieranno le vendite ma sappiamo che si tratta di un vero bolide dalle prestazioni incredibili (e non solo).

Potenza e design per l’Aion Hyper SSR

L’Aion Hyper SSR è un hyperar con la carrozzeria in fibra di carbonio che misura 4538mm di lunghezza e 1238mm di altezza. Il vero tratto distintivo è innanzitutto la potenza generata dai tre motori elettrici che erogano fino a 1225 cavalli che permettono alla Aion Hyper SSR di raggiungere la velocità massima di 250 km/h con un’accelerazione da 0 a 100 km/h di soli 1.9 secondi.

Alla base delle prestazioni della Aion Hyper Super Sport Race (questo l’acronimo SSR) troviamo la piattaforma a 900 volt di ultima generazione che ha un’efficienza di sistema che raggiunge il 94.5%. La nuova Aion Hyper SSR sarà disponibile in due versioni: l’Hyper SSR e la Hyper SSR Ultimate che differiscono tra loro per diversi elementi, tecnici ed estetici. La versione Ultimante è quella più performante con i tre motori da 1225 cavalli e 12000 Nm di coppia.

Il design è quello di una carrozzeria filante con le proporzioni di una tradizionale auto sportiva termica con motore centrale. L’Aion Hyper SSR prevede uno spoiler anteriore e uno scivolo estrattore posteriore con la particolarità delle porte che si aprono a elitra.

Gli interni

Nonostante la potenza da urlo sia probabilmente l’elemento che colpisce di più, la Aion Hyper SSR si contraddistingue anche per le scelte di progettazione e design degli interni. L’abitacolo, infatti, prevede l’utilizzo di rivestimenti realizzati con l’impiego di materiali sostenibili e non di origine animale prevede. L’abitacolo si sviluppa con un cruscotto da 8.8”, un sistema di infotainment con uno schermo da 14.6” collocato nella console centrale e sedili leggeri e molto confortevoli.