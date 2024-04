Lamborghini alla Design Week: esclusivi esemplari della edizione limitata Huracan Sterrato All-Terrain

Le ultime novità Lamborghini presentate in occasione della Design Week: prestigio, potenza e versatilità su qualsiasi terreno. Le dodici esclusive edizioni limitate della Huracan Sterrato All-Terrain.

Lamborghini Huracan Sterrato All-Terrain: un’avventura esclusiva

Nel corso della Milano Design Week 2024, Lamborghini è stata protagonista di una chicca nel mondo delle auto sportive: la Lamborghini Huracan Sterrato All-Terrain. La versione esclusiva e in edizione limitata, realizzata in soli 12 esemplari attraverso il programma di personalizzazione Ad Personam, ha catturato l’attenzione di tutti gli appassionati di auto del mondo.

La nuova “incarnazione”, che si ispira alle caratteristiche di versatilità della Huracan Sterrato, è stata concepita per dominare qualunque terreno, e intende esaltare il potere di un’auto super sportiva con lo spirito avventuriero tipico degli esploratori. Il Presidente e CEO di Lamborghini Stephan Winkelmann ha ricordato come questa supercar ha rivoluzionato il settore fin dalla sua nascita. Con la versione All-Terrain, poi, la sua personalità distintiva viene ulteriormente esaltata.

Esclusività al dettaglio: Lamborghini Huracan Sterrato All-Terrain, la natura al centro della scena

Ciascun dettaglio delle 12 vetture prodotte è stato accuratamente curato, a cominciare dalle livree uniche realizzate in collaborazione con il Centro Stile Lamborghini. Queste ultime si ispirano a quattro diversi terreni su cui la Huracan Sterrato primeggia: neve, terra, bosco e sabbia; mantenendo la natura al centro della scena. La presentazione presso la Segheria di Tanja Solci ha aggiunto un tocco di raffinatezza, conferendo alla vettura un’atmosfera unica e artistica.

Esteticamente, la Huracan Sterrato All-Terrain sfoggia, appunto, una combinazione di colori mimetici opachi che si fondono armoniosamente con l’ambiente naturale circostante, mentre gli accenti neri opachi conferiscono un’eleganza decisa. I cerchi forgiati Morus da 19 pollici, le luci supplementari e le pinze dei freni in tinta completano il look aggressivo ma sofisticato della vettura.

Anche gli interni di ogni esemplare sono stati curati con una combinazione di colori scuri e dettagli in twill di carbonio e Alcantara, impreziositi dalla grafica Sterrato e dalla targhetta Ad Personam che ne sottolinea l’esclusività. Non a caso, tutti e 12 gli esemplari sono stati comprati da clienti selezionatissimi in varie parti del mondo (Africa, Asia-Pacifico, Medio Oriente, America Latina, Australia, Stati Uniti ed Europa) a dimostrazione della prestigiosità e dell’appeal di tale edizione esclusiva.

Sotto il cofano della Lamborghini Huracan Sterrato All-Terrain: potenza e prestazioni straordinarie

E sotto al cofano che cosa c’è? La Huracan Sterrato All-Terrain conserva il potente motore aspirato V10 da 5,2 litri, che eroga 610 CV di potenza e 560 Nm di coppia massima. Abbinata a una trasmissione a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione integrale con differenziale posteriore autobloccante meccanico, questa supercar è super preparata per offrire prestazioni eccezionali su qualsiasi tipo di terreno.

Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi e una velocità massima di 260 km/h, la Lamborghini Huracan Sterrato All-Terrain conferma la sua posizione di eccellenza nel panorama delle supersportive, offrendo agli appassionati un’esperienza di guida senza precedenti, sia su strada che in fuoristrada.