Volvo XC90 si aggiorna: aumenta l’autonomia e prezzi in Italia da 95.250 euro

La Volvo XC90 aumenta l’autonomia elettrica senza rinunciare ai sette posti, grazie al nuovo sistema T8 AWD Long Range plug-in hybrid. Il sito italiano della casa indica una percorrenza preliminare fino a 162 chilometri secondo il ciclo WLTP e un prezzo di partenza di 95.250 euro per il modello 2027. L’aggiornamento interessa soprattutto la meccanica, mentre la carrozzeria conserva le modifiche introdotte nel 2024.

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Volvo XC90: fino a 162 km in elettrico per la nuova T8 Long Range

La batteria raggiunge una capacità complessiva di 41,2 kWh, con 37,9 kWh utilizzabili, più che raddoppiando quella del precedente sistema. Viene collocata sotto il pavimento senza sottrarre spazio al bagagliaio, così da mantenere la versatilità dell’abitacolo con tre file di sedili. Una riserva di energia di queste dimensioni permette di coprire tragitti quotidiani più lunghi prima che sia necessario utilizzare il motore a benzina.

Diventa quindi particolarmente utile la possibilità di ricaricare a 11 kW in corrente alternata trifase, sfruttando una colonnina pubblica o una wallbox compatibile. Volvo indica circa quattro ore per una ricarica completa, mentre non è previsto il collegamento alle stazioni rapide in corrente continua. Chi può lasciare l’auto collegata durante la notte o nelle ore di lavoro avrà dunque maggiori possibilità di utilizzare regolarmente la XC90 in modalità elettrica.

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Il quattro cilindri turbo da 2,0 litri continua a lavorare insieme al motore elettrico, che ora sviluppa circa 177 CV e 390 Nm. La potenza complessiva della T8 si attesta intorno ai 460 CV e consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi, mantenendo la trazione integrale e il cambio automatico a otto rapporti.

Lo stesso aggiornamento meccanico arriva sulla XC60, che grazie alle dimensioni inferiori raggiunge percorrenze maggiori. La T6 viene accreditata di circa 200 chilometri in elettrico, mentre la T8 arriva a 189. Sulla XC90, invece, Volvo indica anche un’autonomia totale preliminare di 1.098 chilometri, considerando batteria carica e pieno di benzina. Sono valori di riferimento ottenuti nelle condizioni di prova, ai quali non corrisponde necessariamente la distanza percorribile nell’uso reale.

A differenza della XC60, che riceve anche un nuovo intervento estetico, la XC90 mantiene l’aspetto dell’ultimo restyling. Nell’abitacolo arriva però Google Gemini, attraverso il quale sarà possibile interagire con l’assistente usando un linguaggio più naturale, anche semplicemente per chiedere aiuto nella pianificazione degli itinerari.