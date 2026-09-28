Volkswagen, Audi, Skoda e Seat richiamano 4 milioni di auto per ruggine allo sterzo

Il gruppo Volkswagen deve affrontare un richiamo che, secondo le informazioni raccolte da Handelsblatt, coinvolge circa quattro milioni di automobili nel mondo. Una vite utilizzata per fissare lo sterzo può deteriorarsi per corrosione e, nei casi più gravi, comprometterne il funzionamento. La campagna interessa modelli Volkswagen, Audi, Seat e Skoda, con interventi gratuiti per i proprietari.

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Richiamo per Volkswagen, Audi, Seat e Skoda: coinvolti circa quattro milioni di veicoli

Le officine dovranno controllare il fissaggio e sostituire il componente con una versione più resistente alla corrosione. Volkswagen indica una durata dell’intervento non superiore a un’ora, ma l’organizzazione delle riparazioni potrebbe richiedere più di un appuntamento. Una comunicazione interna sulla disponibilità dei ricambi, consultata dall’agenzia Dpa, segnala infatti che la vite prevista per la sostituzione potrebbe inizialmente non essere disponibile in quantità sufficienti.

In queste circostanze le officine possono utilizzare temporaneamente un altro componente, evitando di restituire senza riparazione una vettura sulla quale sia stata riscontrata corrosione. Il richiamo non risulterà però concluso e l’automobile dovrà tornare in assistenza quando arriverà il ricambio definitivo. Un portavoce Volkswagen ha confermato questa procedura, senza precisare quanti clienti potrebbero dover effettuare le due visite.

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Il problema è emerso durante verifiche interne sulla qualità e riguarda soprattutto veicoli utilizzati per anni in condizioni ambientali favorevoli alla corrosione, anche attraverso l’esposizione al sale sparso sulle strade in inverno. Il deterioramento può arrivare alla rottura della vite, rendendo meno sicuro il fissaggio della scatola dello sterzo. Il costruttore descrive l’operazione come preventiva e non segnala incidenti con danni a persone o cose collegati al difetto.

La quota più consistente riguarda circa 2,16 milioni di Volkswagen, fra cui Golf e Golf Variant, insieme a Tiguan, Touran e Caddy, costruite tra settembre 2013 e luglio 2024. Audi richiama circa 700.000 Q3 prodotti fra ottobre 2017 e maggio 2024. Seat ha confermato circa 200.000 vetture, con Ateca e Tarraco fabbricati da aprile 2016 a settembre 2024, mentre Handelsblatt attribuisce a Skoda oltre un milione di esemplari.

Volkswagen non ha ancora quantificato la spesa per il richiamo. Gli eventuali doppi passaggi in officina potrebbero aumentare il costo delle riparazioni, una spesa che potrebbe rivelarsi pesante per il gruppo che sta cercando di risparmiare il più possibile per risollevarsi, mentre il numero di proprietari che porteranno l’auto in assistenza determinerà quanti interventi verranno effettivamente eseguiti.

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Chi possiede uno dei modelli indicati può contattare un’officina autorizzata e fornire il numero di telaio per sapere se la propria vettura deve essere richiamata. La rete di assistenza potrà verificare e comunicare quando sarà possibile effettuare la sostituzione gratuita.