Volkswagen ID.3 GTX Fire + Ice: la compatta elettrica si fa estrema in edizione speciale

Quando venne presentata un anno fa, la Volkswagen ID.3 GTX Fire + Ice sembrava destinata a rimanere un semplice concept. Invece, la casa automobilistica ha deciso di portarla sul mercato come edizione speciale e limitata.

Volkswagen ID.3 GTX Fire + Ice: presentata la versione ispirata alla Golf Mk2 degli anni ’90

Questa versione speciale della compatta elettrica nasce dalla collaborazione con il marchio sportivo Bogner e si ispira alla celebre Golf Mk2 Fire + Ice degli anni ’90. Come tributo, Volkswagen ha deciso di produrne solo 1.990 esemplari.

L’auto si distingue per la verniciatura metallizzata Ultra Violet, il profilo del tetto in rosso e una pellicola opaca sul montante C. A questi si aggiungono i cerchi in lega da 20 pollici, dal design chiamato Locarno, i fanali posteriori oscurati e proiezioni luminose sulle portiere che evocano gli elementi del fuoco e del ghiaccio completano l’estetica.

Anche l’abitacolo si presenta con dettagli esclusivi, come le cuciture a contrasto e i sedili sportivi con imbottitura dedicata e funzione massaggio. La dotazione è estremamente ricca e comprende head-up display con realtà aumentata, impianto audio Harman Kardon, climatizzatore automatico bizona, sistema di navigazione, sospensioni attive Sport DCC, assistente al parcheggio Park Assist Plus, telecamera posteriore, accesso keyless e cruise control adattivo.

La Fire + Ice è disponibile in due varianti, entrambe a trazione posteriore con motore singolo: una da 286 cavalli e l’altra da 326 cavalli. In entrambi i casi la coppia massima è di 545 Nm, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente a 200 km/h. L’autonomia, secondo il ciclo WLTP, può arrivare fino a 591 chilometri con una singola carica. La potenza di ricarica supporta fino a 185 kW in corrente continua e permette di passare dal 10% all’80% in circa 26 minuti.

Al momento non è stato indicato se il modello sbarcherà anche in Italia, ma il prezzo in Germania è di 56.020 euro.