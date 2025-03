Volkswagen cambia idea e torna ai pulsanti fisici sul cruscotto

Volkswagen è ben consapevole delle critiche mosse contro il suo ultimo sistema di infotainment, che combina un mix di comandi su schermo, cursori sul cruscotto e tasti tattili sul volante. Utilizzati su modelli come il SUV elettrico ID.4, il minivan ID. Buzz e la Golf GTI di ottava generazione, tali comandi si sono rivelati difficili da usare durante la guida, con i cursori del volume e della temperatura facilmente confondibili, specialmente quando si guarda la strada. La situazione peggiora di notte, quando i controlli non sono illuminati, causando frustrazione tra gli utenti.

In risposta a queste evidenti problematiche, Volkswagen ha deciso di tornare indietro, ammettendo che l’attuale configurazione non ha soddisfatto le aspettative. Il design del futuro sistema di infotainment, che verrà implementato nella produzione dell’ID.2, presenterà pulsanti fisici per cinque funzioni secondarie chiave, come confermato dal capo del design, Andreas Mindt.

Il layout della prossima generazione, come mostrato anche nel concept ID.2all, include tasti rigidi e interruttori rotanti (probabilmente per regolare il volume e il computer di bordo) sulle razze del volante. Questa scelta è pensata per migliorare l’ergonomia e facilitare l’interazione con l’auto.

La Volkswagen ID.EVERY1 recentemente svelata offre un ulteriore miglioramento ergonomico, con quattro interruttori a bilanciere situati sotto lo schermo dell’infotainment. Questi comandi gestiranno la temperatura a doppia zona, la velocità della ventilazione, il volume audio e includeranno un tasto per le luci di emergenza. Molte altre funzioni, come la gestione delle tracce audio, la navigazione e il controllo delle modalità climatiche, però, rimarranno accessibili tramite il touchscreen, anche se sarebbe preferibile un selettore fisico dedicato per queste operazioni.

Il primo modello a ricevere questi nuovi comandi fisici sarà la Volkswagen ID.2, la compatta simile alla Golf, attesa nel 2026. In seguito, la casa tedesca lancerà la ID.EVERY1, probabilmente ribattezzata ID.1, prevista per la fine del 2026 o l’inizio del 2027. Anche altri modelli Volkswagen, come la ID.Buzz e la ID.4, potrebbero beneficiare di questo restyling dell’interfaccia, con l’obiettivo di rendere l’esperienza di guida più comoda e intuitiva.

Volkswagen ha precedentemente apportato alcune modifiche per migliorare l’ergonomia, eliminando i tasti tattili sul volante in favore di pulsanti fisici sulla Tiguan 2025 e sulla nuova GTI. Queste modifiche contribuiranno certamente a ridurre gli errori di comando durante la guida.