Volkswagen: dei bozzetti anticipano il design della nuova ID.1

Volkswagen si prepara a entrare nel segmento delle elettriche economiche con un nuovo modello dal prezzo di partenza di 20.000 euro. L’erede della Up!, ora fuori produzione, debutterà sul mercato nel 2027, ma vedremo una sua anteprima grazie ad un concept che sarà svelato il prossimo 3 marzo. La casa automobilistica tedesca ha già iniziato a svelare alcuni dettagli di questa auto elettrica, che promette di combinare accessibilità e qualità.

Volkswagen: svelati nuovi dettagli sulla nuova ID.1

Lo scorso 5 febbraio è stato pubblicato un primo teaser, seguito da una serie di schizzi dettagliati firmati dal capo del design VW Andreas Mindt. La prima immagina pubblicata mostra il frontale del veicolo, mentre i bozzetti lasciano più spazio all’immaginazione. Al momento il nome definitivo non è stato ancora confermato, ma gli indizi puntano tutti verso “ID. One” o “ID. Every1”, come suggerito dagli hashtag promozionali.

La nuova berlina cinque porte riprende le proporzioni del concept ID. Life del 2021, ma con un’interpretazione più moderna e sportiva. Tra gli elementi caratterizzanti spiccano i gruppi ottici con firma luminosa LED tridimensionale e un classico portellone in vetro, tipico delle city car. Mindt sottolinea come il design fonda sicurezza e semplicità, promettendo un’esperienza di guida coinvolgente.

Thomas Schafer, amministratore delegato di Volkswagen, ha evidenziato come questa nuova ID entry-level, pensata specificamente per il mercato europeo, punti a coniugare alta qualità e redditività. Il modello utilizzerà una versione accorciata della piattaforma MEB e condividerà componenti con analoghe vetture Skoda e Seat per ottimizzare i costi. Nonostante lo spostamento della produzione della Golf in Messico, lo stabilimento di Wolfsburg manterrà un ruolo chiave nella produzione delle auto elettriche premium. Questa novità si inserisce in un piano più ampio che prevede il lancio di nove nuovi modelli in Europa entro il 2027, con l’obiettivo di affermare Volkswagen come leader tecnologico globale entro il 2030.

Ricordiamo che questo modello offrirà una potenza non superiore ai 120 CV e monterà una batteria LFP che consentirà di percorrere poco più di 300 km con una singola carica. Il prezzo di partenza sarà inferiore ai 20.000 euro, diventando una delle auto elettriche più economiche in Europa.