Volkswagen T-Roc 2025, emergono nuovi dettagli: “Sarà più grande e Full-Hybrid”

La Volkswagen T-Roc rappresenta uno dei modelli più importanti nel portafoglio della casa automobilistica tedesca, che al momento sta attraversando un periodo di grandi difficoltà legate principalmente alla complessa transizione verso la mobilità elettrica. Il prossimo restyling di questo popolare crossover introdurrà aggiornamenti in vari aspetti del veicolo, con l’obiettivo di mantenere alta la sua attrattiva sul mercato. Questo aggiornamento punta a rafforzare la posizione competitiva della T-Roc in un segmento particolarmente affollato e strategico, rispondendo alle evoluzioni delle esigenze dei consumatori e alle nuove tendenze del settore automobilistico. Andrea Alessi, direttore di Volkswagen Italia, ha spiegato in una recente intervista come cambierà la T-Roc.

Volkswagen T-Roc: ecco nuovi dettagli sul restyling in arrivo

“Sarà un modello completamente nuovo, con dimensioni più ampie rispetto all’attuale e tecnologia rinnovata. Si tratta di un momento di grande rilevanza in quanto la T-Roc è il nostro bestseller. Ci aspettiamo tantissimo perché parliamo di un rinnovamento completo in tutti i suoi componenti e innovativo sul fronte motorizzazioni. Per la prima volta avremo un full hybrid, che si aggiungerà al MHEV e al PHEV già equipaggiato per Golf, Tiguan e Tyron”, ha spiegato Alessi ai microfoni di Radio24 durante il programma Strade Sicure.

Proprio a proposito della Tyron, SUV di grandi dimensioni disponibile da marzo, ha aggiunto: “A marzo 2025 lanceremo questo nuovo modello, la Tyron, SUV di grandi dimensioni che si inserirà tra Tiguan e Touareg, anche per il posizionamento di prezzo. Si basa sulla piattaforma della Tiguan ed è prodotta in Germania, dunque i tempi di consegna saranno piuttosto veloci. Avrà fino a 7 posti e sarà disponibile anche con trazione integrale. Avrà sia motori benzina Mild Hybrid che Plug-in Hybrid, così come diesel di ultima generazione. Crediamo sia una vasta offerta che garantirà tutte le necessità degli automobilisti, in termini di motorizzazioni e di spazio. Ci aspettiamo grandi cose”.

Sul bilancio del 2024, il direttore di Volkswagen Italia ha commentato: “L’anno per VW Italia si è concluso con un risultato di stabilità rispetto al 2023 in termini di volumi. Abbiamo venduto 120.000 unità e siamo il terzo marchio in termini di immatricolazioni in Italia. Un anno sicuramente soddisfacente. Abbiamo rinnovato la Tiguan, che ci sta dando grandi soddisfazioni, poi è arrivato il restyling della Golf e T-Cross, tornata sul mercato con tanta energia. Siamo soddisfatti, è stato un anno positivo. Abbiamo introdotto anche una nuova elettrica, la ID.7, che può arrivare fino a 700 km di autonomia. Parliamo di uno dei dati migliori del nostro mercato”.

Volkswagen lancerà 9 nuovi modelli entro il 2027, pensati per migliorare la situazione attuale del Gruppo automobilistico tedesco.